MXGP, Lucas Coenen domina gara-1 del GP di Andalucia. Adamo in top 10

È Lucas Coenen il dominatore assoluto di gara-1 del Gran Premio dell’Andalucia 2026, secondo appuntamento del Mondiale MXGP 2026. Sul circuito di Almonte, a sud di Siviglia, il belga in sella alla sua KTM ha dato una prova di forza per tutta la gara, balzando subito in testa e creando giro dopo giro il gap sufficiente per la vittoria.

Dopo un avvio molto teso, la testa della corsa è stata presa da Coenen che ha guadagnato un piccolo gap su Herlings, secondo dopo il sorpasso su Vialle. Bene anche Andrea Adamo che si è subito piazzato in quinta posizione dopo la partenza. Con il passare dei giri il belga ha guadagnato sensibilmente sugli avversari, guadagnando fino al traguardo.

Dietro alla KTM di Coenen si è piazzato il leader della generale Jeffrey Herlings (+20.573), mai in lotta per il successo. Completa il podio il francese Romain Febvre con la sua Kawasaki (+38.005). Chiudono in top 10 Andrea Adamo e Mattia Guadagnini. Il siciliano chiude in settima piazza (+58.340) mentre Guadagnini termina nono (+1’09″54).