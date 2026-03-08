MXGP: Adamo fuori dalla top 10 in gara-1 al GP di Argentina. Vince Herlings

Comincia con piazzamento fuori dalla top-10 il 2026 di Andrea Adamo. Il centauro in forza alla KTM si è accontentato dell’undicesima casella in occasione della gara-1 valida per il GP dell’Argentina, atto numero uno del Mondiale 2026 di MXGP. Buoni segnali comunque dal rookie azzurro, particolarmente bravo soprattutto nella prima fase della corsa.

Ottima in tal senso la partenza del siciliano, bravo a imbroccare la traiettoria giusta arrivando a tutta sul lato esterno e girando in prima curva al terzo posto dietro soltanto alle Honda di uno scatenato Jeffrey Herlings e di Tom Vialle. Con loro anche un consistente Andrea Bonacorsi che, sulla sua Ducati, ha prima gravitato intorno alla quarta piazza per poi attestarsi in sesta posizione a seguito del primo giro, complice l’affondo di Romain Febvre, in poco tempo arrivato sugli scarichi di Adamo.

Nove minuti dopo il via, Vialle supera il compagno di marca Herlings, mentre il pilota italiano azzurro tiene botta inseguendo il duo. Ma a metà gara arriva l’errore del classe 2003 che, dopo aver subito il sorpasso di Febvre (Kawasaki), commette una sbavatura che permette l’avanzamento anche da parte di Lucas Coenen (KTM), mentre nel frattempo Bonacorsi cade perdendo quota.

Con il passare dei giri l’ex Campione del Mondo nella MX2 lascia sempre qualcosa in più sul piatto, fino a venire risucchiato dagli avversari chiudendo i giochi all’undicesimo posto. A vincere è stato invece Jeffrey Herlings che, mai domo, ha nuovamente passato Vialle, poi piazzatosi al posto d’onore. Sul gradino più basso del podio si è invece accomodato Febvre davanti a Coenen e Paul Jonass (Kawasaki). Gara sfortunata per gli altri italiani: la Ducati di Mattia Guadagnini è arrivata al traguardo per quindicesima. Più indietro invece la Fantic di Alberto Forato, ventesimo, trentunesimo invece Andrea Bonacorsi. Gara-2 si svolgerà alle 20:10.