MX2, Simon Langenfelder vuole riprendersi in Svizzera la testa del Mondiale

La classe MX2 è pronta a vivere in Svizzera il suo terzo appuntamento del Mondiale 2026. Dopo i primi due round in Argentina ed in Spagna, non si sono ancora delineati gli equilibri della classifica, con numerosi piloti che si sono alternati sul gradino più alto del podio nelle ultime gare. Il GP elvetico, in scena nel fine settimana, sarà fondamentale per capire le nuove gerarchie.

Simon Langenfelder, con la sua KTM, ha dominato il GP di esordio in Argentina ma per una serie di motivi il tedesco non è poi riuscito a riconfermarsi una settimana fa, centrando comunque due terzi posti importanti. Il teutonico è ora chiamato ad una nuova prova di forza sul difficile circuito svizzero, nel tentativo di superare Camden McLellan, leader della classifica piloti.

La costanza del sudafricano è sorprendente e la vittoria in gara-2 in Andalucia è stata la perfetta dimostrazione della forza del pilota della Triumph. McLellan sembra avere una marcia in più in questo inizio di stagionale e con lui anche il suo compagno di squadra Guillem Farres (vincitore in gara-1). Alla vigilia del GP della Svizzera si prospetta un triello molto interessante che di più ci saprà dire sul futuro del Mondiale.