Muchova: “Con la vittoria del titolo a Doha mi sono tolta un peso”

Esistono momenti, nella carriera degli sportivi, che rappresentano importanti crocevia. Il successo ottenuto nel WTA 1000 di Doha sembra aver sbloccato Karolina Muchova ed averla riportata ad alti livelli. La ceca sta continuando il suo momento positivo nel torneo di Miami, competizione in cui si prepara ad affrontare Coco Gauff in semifinale.

In un’intervista a Tennis Channel, dopo il successo ai danni del giovane talento canadese Victoria Mboko, la nativa di Olomouc ha spiegato l’importanza di quell’affermazione in Qatar: “Ora tutto è molto più piacevole. Il mio obiettivo era vincere un titolo e finalmente ci sono riuscita a Doha. Sono andata a quel torneo semplicemente per giocare, e alla fine ho sollevato il Golden Falcon l’ultimo giorno. È un trofeo fantastico, ed è anche molto bello“.

Il percorso durante il torneo: “Non me l’aspettavo, ma mi sentivo sempre meglio man mano che le partite andavano avanti. Prima di quella finale ero molto nervosa. Quando ho vinto il match point, mi sono sentita come se mi fossi tolta un peso enorme dalle spalle. Ho creduto in me stessa, ed è successo, quindi è stato un momento davvero speciale“.

Il cammino compiuto fin qui nel torneo di Miami: “Ho giocato bene fin dal primo turno, anche sui diversi campi in cui sono stata inserita. Alcuni sono veloci e altri meno, non ho avuto altra scelta che adattarmi. Preferisco le condizioni veloci e calde, credo che siano quelle che meglio si adattano al mio gioco. Sono molto contenta di essere in semifinale per la prima volta in questo torneo. Cerco di prendermi cura del mio corpo e di mantenere un atteggiamento positivo, trovando il giusto equilibrio tra riposo e allenamento“.