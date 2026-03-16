MotoGP, Valentino Rossi su Marco Bezzecchi: “Il suo segreto? Lavora più degli altri! Ha un feeling eccezionale con l’Aprilia”

Nei giorni scorsi, la MotoGP ha pubblicato un video su YouTube nel quale sette campionissimi del passato hanno cenato tutti assieme, disquisendo a tutto tondo di motociclismo. Al tavolo si sono seduti nientemeno che Valentino Rossi, Lorge Lorenzo, Giacomo Agostini, Casey Stoner, Freddie Spencer, Kevin Schwantz e Dani Pedrosa.

Non a caso, il video è stato denominato “Hall of Fame Dinner”. Tra i tanti temi affrontati dalle leggende della classe regina del passato, c’è stata anche l’attualità. Al riguardo, sono state particolarmente interessanti le parole pronunciate da Valentino Rossi, interpellato dall’ex compagno di squadra Jorge Lorenzo in merito allo stato di forma dei piloti usciti dalla VR46 Academy.

“Se do’ ancora consigli ai ‘miei’ piloti? Certo che sì! Osservo con attenzione quanto fanno in pista e mi focalizzo soprattutto sul loro approccio alle gare, cercando di aiutarli” – ha spiegato il Dottore – aggiungendo poi che “In questo momento, Marco Bezzecchi è chiaramente il più in forma. Anche quando viene ad allenarsi al Ranch, è il migliore di tutti!”.

Qual è il segreto del ventisettenne riminese? “Nessun segreto, semplicemente si allena e lavora più degli altri. Ha trovato un feeling eccezionale con l’Aprilia ed è estremamente puntuale nel dare i giusti feedback agli ingeneri, legge la moto meglio di tutti, ha uno stile di guida particolarmente aggressivo, però ha capito come adattarlo alla RS-GP. A mio modo di vedere, sta lavorando benissimo. Lo vedo estremamente concentrato, ha fame di vittorie e vuole soddisfare questo appetito!”