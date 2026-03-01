Schiacciante vittoria di Marco Bezzecchi nel GP di Thailandia! Ducati a picco: foratura per Marquez, Bagnaia inerme

Marco Bezzecchi si mette alle spalle la delusione per la caduta della Sprint e vince in scioltezza il Gran Premio di Thailandia 2026, evento inaugurale della nuova stagione per il Mondiale MotoGP. Il romagnolo dell’Aprilia ha confermato la schiacciante superiorità evidenziata sulla pista di Buriram tra i test ed i giorni scorsi, dominando da un capo all’altro la gara odierna in sella alla RS-GP.

Per il 27enne italiano si tratta della terza affermazione consecutiva (dopo gli ultimi due GP del 2025 a Portimao e Valencia) e del settimo successo in top class, che diventano tredici nel Motomondiale considerando anche Moto2 e Moto3. Distacchi siderali per il resto della concorrenza, a partire da un fantastico Pedro Acosta che tiene alta la bandiera KTM conquistando un prezioso secondo posto e resta leader della generale dopo la vittoria nella Sprint.

La casa di Noale può comunque festeggiare anche per la terza posizione di un solido Raul Fernandez e per i piazzamenti a ridosso del podio di Jorge Martin (al rientro dopo la doppia operazione invernale) e Ai Ogura, rispettivamente quarto e quinto. Bilancio fallimentare invece per Ducati, con Marc Marquez costretto al ritiro per la foratura della gomma posteriore a pochi giri dalla fine (mentre era in corsa per la top3) e tutte le altre Desmosedici fuori dai primi cinque posti. Si salva in parte Fabio Di Giannantonio 6°, mentre si leccano le ferite uno spento Francesco Bagnaia 9° e Alex Marquez (caduto).

Con questo risultato, Acosta chiude la prima tappa della stagione da leader del campionato con un vantaggio di 7 punti su Bezzecchi, 9 su Fernandez, 14 su Martin, 15 su Ogura, 19 su Binder, 20 su Di Giannantonio e 23 su Marc Marquez, mentre Bagnaia è decimo a -24.

CLASSIFICA GP THAILANDIA MOTOGP 2026

1 25 72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing APRILIA 39’36.270 179.3

2 20 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 39’41.813 178.9 5.543

3 16 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse MotoGP Team APRILIA 39’45.529 178.6 9.259

4 13 89 Jorge MARTIN SPA Aprilia Racing APRILIA 39’48.452 178.4 12.182

5 11 79 Ai OGURA JPN Trackhouse MotoGP Team APRILIA 39’48.681 178.4 12.411

6 10 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 39’53.115 178.1 16.845

7 9 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 39’53.633 178.0 17.363

8 8 21 Franco MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 39’54.497 178.0 18.227

9 7 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 39’54.610 178.0 18.340

10 6 10 Luca MARINI ITA Honda HRC Castrol HONDA 39’55.371 177.9 19.101

11 5 5 Johann ZARCO FRA Castrol Honda LCR HONDA 39’56.173 177.8 19.903

12 4 23 Enea BASTIANINI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 39’59.656 177.6 23.386

13 3 11 Diogo MOREIRA BRA Pro Honda LCR HONDA 40’00.956 177.5 24.686

14 2 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 40’07.093 177.0 30.823

15 1 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 40’09.225 176.9 32.955

16 12 Maverick VIÑALES SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 40’12.815 176.6 36.545

17 7 Toprak RAZGATLIOGLU TUR Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 40’15.464 176.4 39.194

18 43 Jack MILLER AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 40’24.118 175.8 47.848

19 51 Michele PIRRO ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 40’39.868 174.7 1’03.598

Non classificati

36 Joan MIR SPA Honda HRC Castrol HONDA 36’04.638 174.1 3 laps

73 Alex MARQUEZ SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 32’07.163 178.6 5 laps

93 Marc MARQUEZ SPA Ducati Lenovo Team DUCATI 30’25.913 179.5 6 laps