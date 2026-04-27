Marco Bezzecchi: “Siamo concentrati su soluzioni difficili da provare nel weekend”. E sul casco…

Un buon Marco Bezzecchi ha portato la propria Aprilia al terzo posto nei test disputati quest’oggi a Jerez. Il tutto all’interno di un terzetto tutto firmato dalla casa di Noale, che porta nei primi tre posti, assieme a lui, anche Ogura e Fernandez.

Queste le parole di Bezzecchi ai microfoni di Sky Sport: “Sta andando bene, buona giornata fino ad ora. La pista qua il lunedì è sempre bella perché ha molto grip, è molto gommata, è fantastico oggi. Ne stiamo approfittando per girare un po’. Per il momento ci siamo concentrati su un po’ di soluzioni che durante il weekend è difficile provare, di setting, elettronica“.

Inevitabile parlare della novità che ha incuriosito: “E’ un casco nuovo, Agv sta lavorando duramente a questo progetto da un opo’ di tempo e sono contento di averlo trovarlo. Sento di avere una testa un po’ più ferma quando siamo ad alte velocità, quando l’aria si sente parecchio. Chiaramente è ancora un po’ presto, ma continueremo a lavorarci su e vedere come va“.

Fino ad ora Bezzecchi ha dominato la stagione 2026 di MotoGP: tre vittorie in Thailandia (Buriram), Brasile (Goiania) e USA (Austin) e secondo posto in Spagna (Jerez) dietro Alex Marquez. 101 i suoi punti, 11 di vantaggio nei confronti di Jorge Martin e 30 su Fabio Di Giannantonio.