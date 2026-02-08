Valentino Rossi svela alcuni retroscena del filmato con Mattarella: “Un onore, mi ha chiesto di Bagnaia”

Un conducente speciale, un passeggero fuori dall’ordinario. Tra i momenti più chiacchierati della Cerimonia d’apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 c’è stato senza ombra di dubbio il delizioso filmato che ritrae il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che si appresta a scendere da un tram meneghino guidato per l’occasione dal Campionissimo Valentino Rossi. Un video apprezzato all’interno dei nostri confini e non, divenuto come normale che sia virale sul web.

A 48 ore dalla sorpresa, il “Dottore” si è detto estremamente soddisfatto di quanto avvenuto, svelando anche alcuni retroscena dell’incontro con il Capo dello Stato: “È stato un onore, un momento bellissimo – ha detto Rossi al Corriere della Sera – E ho trovato il nostro Presidente in grande forma Speravo che il nostro viaggio per questa Milano magica e notturna fosse gradito. Certo, sapere oggi che la cerimonia di apertura di Milano Cortina è stata vista da più di 2 miliardi di persone nel mondo mi rende davvero felice. Ho ricevuto una valanga di messaggi dai miei amici, tutti sembrano contenti di aver assistito ad una sorpresa riuscita“.

Rossi ha poi continuato: “E’ stato fatto tutto in gran segreto perché era importante che non si sapesse nulla prima della messa in onda la sera della cerimonia. Per alcune parti avevano già fatto tutto usando delle controfigure, poi sarebbe toccato a noi. Mi sono presentato per tempo, ho indossato l’uniforme da tranviere, con tanto di cappello, poco dopo è arrivato il Presidente, preceduto e seguito dalla sua scorta. Hanno girato prima la parte con le bambine che perdono il peluche sul tram, con il Presidente che lo raccoglie, quindi il nostro incontro. Caspita, ero davvero emozionato perché Mattarella per me è un simbolo, una persona che emana positività, rispetto, giustamente amata da tutti. Così, avere davanti questo signore anziano, saggio, illustre, comporta avere a che fare con una certa aura”.

La personalità dell’ex Campione del Mondo si è manifestata anche nel filmato, complice un passaggio non scritto nel copione: “Avrei dovuto togliermi il cappello e fare il cenno di salutarlo, in segno di rispetto. Ma a me piace stringere la mano alle persone cui voglio istintivamente bene, guardarle negli occhi. E allora ho fatto così. Ho accennato un saluto e sì, l’ho accompagnato con la mano in segno di rispetto ma anche di affetto. Tutto molto naturale. Buona la prima, hanno detto. Mi sono rivisto il video. Un’esperienza da ricordare“.

Il Presidente, come sappiamo appassionatissimo di sport, ha inoltre chiesto al fondatore della VR46 qualche informazione in più circa la stagione di MotoGP che sta per cominciare: “Mi ha chiesto come siamo messi nel Motomondiale. Come sta Bagnaia. L’ho rassicurato, gli ho detto che sarà dura, ma Pecco mi sembra motivato e pronto per fare una grande stagione. E lui: Bene, allora ce la facciamo a batterli questi spagnoli? Grande“.