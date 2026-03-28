Jorge Martin batte Bagnaia all’ultimo giro e vince la Sprint di Austin. Cadono Bezzecchi e Marquez

Jorge Martin si mette definitivamente alle spalle il terribile calvario dell’ultimo anno e vince la Sprint del Gran Premio degli Stati Uniti 2026, in occasione della terza tappa stagionale del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo dell’Aprilia si è imposto in rimonta nella gara breve al COTA di Austin, effettuando una rimonta strepitosa e piazzando il sorpasso decisivo su Francesco Bagnaia a metà della tornata conclusiva.

Il due volte campione iridato, che torna al successo in una Sprint ben 511 giorni dopo l’ultima volta (Sepang 2024 con la Ducati Pramac), ha fatto la differenza nella seconda parte della corsa grazie alla scelta della gomma media al posteriore recuperando una posizione dopo l’altra e raggiungendo in extremis Pecco, che aveva di fatto dominato dalla prima curva. Martinator ha avuto il merito di passare Bagnaia al primo vero tentativo, diventando addirittura il nuovo leader del Mondiale grazie alla caduta del compagno di squadra Marco Bezzecchi (scivolato mentre si trovava in seconda piazza a pochi giri dalla fine).

Battuta d’arresto tra i big per Marc Marquez, fuori dai giochi dopo una staccata fuori misura che ha provocato la sua caduta e purtroppo anche quella di un incolpevole Fabio Di Giannantonio nelle battute iniziali della manche. Con ogni probabilità il fuoriclasse catalano dovrà scontare almeno un long lap penalty domani in gara. Top3 completata dal solito Pedro Acosta (sotto investigazione per una possibile infrazione legata alla pressione delle gomme), che ha preceduto al traguardo l’altra KTM di un ottimo Enea Bastianini e la Ducati Gresini di Alex Marquez.

Al termine della Sprint texana, Martin guida la classifica generale del campionato con un margine di 1 punto su Bezzecchi, 8 su Acosta, 20 su Di Giannantonio, 21 su Ogura, 23 su Marc Marquez, 26 su Raul Fernandez e 38 su Bagnaia.

CLASSIFICA SPRINT GP USA MOTOGP 2026

1 Jorge MARTIN Aprilia Racing Aprilia 20:19.546

2 Francesco BAGNAIA Ducati Lenovo Team Ducati +0.755

3 Pedro ACOSTA Red Bull KTM Factory Racing KTM +2.484

4 Enea BASTIANINI Red Bull KTM Tech3 KTM +3.199

5 Alex MARQUEZ BK8 Gresini Racing MotoGP Ducati +3.638

6 Luca MARINI Honda HRC Castrol Honda +5.521

7 Ai OGURA Trackhouse MotoGP Team Aprilia +7.183

8 Raul FERNANDEZ Trackhouse MotoGP Team Aprilia +8.634

9 Johann ZARCO LCR Honda Honda +10.574

10 Fermin ALDEGUER BK8 Gresini Racing MotoGP Ducati +12.860

11 Fabio QUARTARARO Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha +13.757

12 Brad BINDER Red Bull KTM Factory Racing KTM +14.567

13 Franco MORBIDELLI Pertamina Enduro VR46 Racing Team Ducati +16.019

14 Jack MILLER Prima Pramac Yamaha MotoGP Yamaha +17.006

15 Joan MIR Honda HRC Castrol Honda +18.785

16 Alex RINS Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha +51.120

17 Marc MARQUEZ Ducati Lenovo Team Ducati +1 giro

Non classificati

Marco BEZZECCHI Aprilia Racing Aprilia

Toprak RAZGATLIOGLU Prima Pramac Yamaha MotoGP Yamaha

Fabio DI GIANNANTONIO Pertamina Enduro VR46 Racing Team Ducati

Diogo MOREIRA LCR Honda Honda