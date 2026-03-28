Jorge Martin da separato in casa in Aprilia a serio candidato al Mondiale. E sa come si fa…

Jorge Martin è in vetta alla classifica generale del Mondiale di MotoGP 2026. Alzi la mano chi lo avrebbe previsto qualche settimana fa. Nemmeno lui in primis l’avrebbe detto. Il pilota spagnolo, invece, con la vittoria nella Sprint Race del Gran Premio degli Stati Uniti, terzo appuntamento della stagione, ha messo la freccia e ha superato il compagno di team Marco Bezzecchi (caduto) tornando in vetta alla graduatoria, come non gli capitava ormai da tempo immemore.

Quant’acqua è passata sotto i ponti. Dal titolo iridato del 2024 ad oggi il nativo di Madrid ha vissuto un vero e proprio frullatore di emozioni. Prima il passaggio all’Aprilia, la richiesta di andarsene subito per andare in Honda, quindi cadute a raffica, infortuni, operazioni e dubbi. Tanti dubbi. Anche quest’anno il campionato era iniziato all’insegna di acciacchi e punti di domanda. Invece, quando siamo al termine del sabato della terza tappa stagionale, lo spagnolo sta volando.

Dopo un avvio di campionato decisamente incoraggiante, infatti, oggi “Martinator” è tornato tale. Ha vinto la Sprint Race, beffando Pecco Bagnaia proprio all’ultimo giro e tornando alla vittoria nella classe regina dopo 511 giorni. Come detto, un lasso di tempo importante, nel quale è successo di tutto. Anche questo aspetto va sottolineato. Jorge Martin ora è più forte a livello mentale. Un campione del mondo che è sopravvissuto a vicissitudini varie.

Non ha mollato. È tornato. Ha lottato. Ha vinto. Ed ora? La stagione inizia a farsi interessante. Il pilota classe 1998 sa di avere tra le mani una moto eccellente in questo avvio di stagione. Sa, quindi, di avere la chance di vincere il titolo. Al momento il compagno di team Marco Bezzecchi sembra il primo rivale (ad una sola lunghezza di distacco) con Marc Marquez che rimane, e rimarrà, sempre laggiù sullo sfondo, pronto ad azzannare il Mondiale 2026.

Per ora lo spagnolo si gode il momento e si mette definitivamente alle spalle 511 giorni durissimi. L’unica nota “stonata”? Il fatto che nel 2027 non sarà più in Aprilia e rischi di vivere questa annata da “separato in casa”. La sensazione che si stia mangiando le mani per questo addio è notevole. Il sogno del titolo, però, è lì davanti a suoi occhi. Non avrà la pressione di vincerlo ma, dalla sua, ha l’esperienza di chi lo ha già fatto. Non solo, ha anche una corazza rinvigorita dalle tante difficoltà. Martinator is back!