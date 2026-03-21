MotoGP, Jorge Martin: “Splendida sensazione tornare sul podio. Se ripenso a dov’ero un anno fa…”

Jorge Martin sorride dopo aver chiuso al terzo posto al termine della Sprint Race del Gran Premio del Brasile, secondo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2026. Sul tracciato di Goiânia abbiamo vissuto una gara divertente con lo spagnolo che ha gestito bene la sua Aprilia, chiudendo meritatamente sul podio, come non gli accadeva ormai da tempo immemore ovvero dal Gran Premio di Valencia 2024.

La vittoria è andata a Marc Marquez che ha chiuso con 213 millesimi su un ottimo Fabio Di Giannantonio mentre è proprio Jorge Martin a chiudere il podio a 3.5. Quarta posizione per Marco Bezzecchi con 4.0 di distacco, quinto il nipponico Ai Ogura a 4.9. Sesta posizione per Fabio Quartararo a 7.7, settima per Alex Marquez a 8.1, quindi ottavo Pecco Bagnaia a 8.3, nono Pedro Acosta a 9.0, mentre completa la top10 il padrone di casa Diogo Moreira a 10.3.

Al termine della gara su distanza ridotta il pilota del team Aprilia ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di MotoGP.com: “Che dire? Sono veramente felice per questo podio. Se ripenso ad un anno fa… ero in ospedale e ora, invece, eccomi qui sul podio della Sprint Race. Sono veramente molto contento per quello che sono riuscito a fare. Ancora presto per pensare alla vittoria ma sto migliorando e sono in fiducia. La moto va bene e lo conferma anche l’ottimo inizio di stagione di Marco Bezzecchi. Dobbiamo restare uniti e continuare a spingere. Il buco nell’asfalto? Siamo piloti della MotoGP dobbiamo essere bravi anche a maneggiare queste situazioni. Domani proverò a fare ancora meglio”.