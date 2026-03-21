MotoGP, GP Brasile 2026. A Goiania aspettiamoci l’inaspettato, quante incognite su qualifiche e Sprint

Il Gran Premio del Brasile di MotoGP vivrà le proprie qualifiche e la Sprint Race tra il pomeriggio e la serata europea di sabato 21 marzo. Sarà un doppio appuntamento particolarmente incerto, soprattutto a causa del meteo, che nella giornata di ieri ha sparigliato le carte, costringendo svariati nomi di grido a impegnarsi nella tagliola del Q1.

Su tutti Marco Bezzecchi, inavvicinabile a Buriram, ma finito nelle retrovie nelle pre-qualifiche di ieri. Il ventisettenne riminese rischia seriamente di ritrovarsi in una posizione penalizzante in griglia di partenza, dinamica che andrebbe chiaramente a condizionare in negativo l’intero weekend. Per la verità, si parla per ipotesi e massimi capi, in quanto il finesettimana brasiliano potrebbe essere a tutti gli effetti sui generis.

Da quanto si è evinto nella giornata di ieri, Ducati sta bene. Sicuramente meglio di quanto non stesse in Thailandia. In condizioni lineari, il favorito per qualsiasi cosa sarebbe Marc Marquez. Cionondimeno, non vi è alcuna garanzia di avere qualifiche e Sprint sull’asciutto. Se arrivasse la pioggia, occhio al solito Johann Zarco e all’imprevedibile Toprak Razgatlioglu, che ieri ha dato sfoggio del suo talento.

Nel frattempo, Pedro Acosta ha testimoniato di poter essere un serio pretendente al titolo. La sua candidatura iridata può e deve essere portata avanti a prescindere dal contesto, viceversa, mancherebbe l’indispensabile continuità per essere un credibile Campione del Mondo. Così come lo è stato, per due volte, Francesco Bagnaia. A questo giro il piemontese non avrà l’impaccio del Q1, è già qualcosa.

In generale, aspettiamoci l’inaspettato. Qualsiasi valutazione dovrà tener conto del contesto in cui verranno calati i centauri. Già Goiania appare un habitat esotico, spartano e particolarmente sui generis. Figuriamoci se si aggiungono condizioni ambientali eterodosse. All’anomalia, si sommerebbe un’ulteriore anomalia, partorendo un weekend da prendere con le pinze.