MotoGP oggi, GP Brasile 2026: orari qualifiche e Sprint, tv, programma, streaming

Sabato 21 marzo sarà una giornata piuttosto impegnativa per i piloti del Motomondiale 2026. Sul tracciato di Goiânia (Brasile) si andrà a caccia del tempo migliore nelle qualifiche, ma ci sarà da gestire anche la Sprint Race, in riferimento alla top-class. Saranno in palio i primi punti di questo fine-settimana ai primi nove della classifica, in una corsa il cui numero di giri è la metà di quella domenica. Nel caso odierno si parla di 15 tornate.

In MotoGP il discorso è decisamente aperto. Le condizioni meteorologiche variabili non hanno facilitato le squadre nel trovare la messa a punto ideale e per questo motivo l’approccio a questo round è stato più complicato di quanto già lo fosse, tenendo presente che si parla di un tracciato inedito per i centauri. In questo contesto, vedremo se Marco Bezzecchi (Aprilia), in Q1, saprà trovare la strada e lanciare il guanto di sfida agli spagnoli Pedro Acosta (KTM), Marc Marquez (Ducati) e a Francesco Bagnaia (Ducati).

Il sabato del round di Goiânia sarà trasmesso in diretta televisiva su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208). Il canale in chiaro TV8 (125 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà gratuitamente e in diretta sia le qualifiche delle tre classi che la Sprint Race della MotoGP, mentre le libere saranno coperte in esclusiva dai canali di Sky Sport.

Il day-2 potrà essere interamente seguito anche in streaming sull’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky), sulla piattaforma a pagamento NOW e in chiaro sul sito internet TV8.it, limitatamente alle qualifiche delle tre categorie e alla Sprint Race della massima cilindrata. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali dello schedule brasiliano.

MOTOGP IN TV

Sabato 21 marzo (orari italiani)

Ore 12.40-13.10, Moto3, Prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 13.25-13.55, Moto2, Prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 14.10-14.40, MotoGP, Prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 14.50-15.05, MotoGP, Q1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 15.15-15.30, MotoGP, Q2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 16.45-17.00, Moto3, Q1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 17.10-17.25, Moto3, Q2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 17.40-17.55, Moto2, Q1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 18.05-18.20, Moto2, Q2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 19.00, MotoGP, Sprint – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

PROGRAMMA GP BRASILE MOTOGP 2026: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport MotoGP (canale 208) per tutti gli eventi, per gli abbonati; TV8 per le qualifiche delle tre classi e la Sprint Race della MotoGP, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Sky Go e NOW per tutti gli eventi, per gli abbonati; tv8.it per le qualifiche delle tre classi e la Sprint Race della MotoGP, gratis.

Diretta Live testuale: OA Sport.

MOTOGP SU TV8

Sabato 21 marzo

ore 14.50-15.05, MotoGP, Qualifica 1 – Diretta tv in chiaro

ore 15.15-15.30, MotoGP, Qualifica 2 – Diretta tv in chiaro

ore 16.45-17.00, Moto3, Qualifica 1 – Diretta tv in chiaro

ore 17.10-17.25, Moto3, Qualifica 2 – Diretta tv in chiaro

ore 17.40-17.55, Moto2, Qualifica 1 – Diretta tv in chiaro

ore 18.05-18.20, Moto2, Qualifica 2 – Diretta tv in chiaro

ore 19.00, MotoGP, Sprint – Diretta tv in chiaro