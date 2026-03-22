MotoGP, Fabio Di Giannantonio festeggia: “Un grande podio dopo uno splendido duello con Marc Marquez”

Fabio Di Giannantonio è raggiante dopo aver chiuso al terzo posto il Gran Premio del Brasile, secondo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2026. Sul tracciato di Goiânia il pilota romano ha disputato una gara di altissimo livello, nella quale ha battagliato a lungo con il campione del mondo in carica, Marc Marquez, vincendo un duello davvero splendido.

La vittoria è andata a Marco Bezzecchi che ha preceduto il compagno di team Jorge Martin per 3.2 secondi, mentre completa il podio proprio il “Diggia” a 3.7. Quarta posizione per Marc Marquez a 4.0. quinta per Ai Ogura a 8.4, mentre in sesta troviamo Alex Marquez a 8.9. Settimo Pedro Acosta a 10.6, ottavo Fermin Aldeguer a 11.3, nono Johann Zarco a 12.9 mentre Raul Fernandez completa la top10 a 16.3.

Al termine della gara il pilota del team Ducati Pertamina VR46 ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “Sono davvero contento di questo podio. Ho spinto tantissimo oggi. L’ho fatto anche perchè stamattina ho avuto una botta alla spalla sinistra come accaduto un anno fa per cui non volevo pensare troppo a questo. Purtroppo però nelle curve a sinistra lo sentivo molto”.

Fabio Di Giannantonio analizza poi la situazione in pista: “Aprilia ha un altro passo per il momento rispetto a noi, soprattutto quando le condizioni sono scivolose, sapevamo che non potevamo fare gara con loro. Ad ogni modo non ho chiuso molto distante ed è un aspetto positivo. La battaglia con Marc Marquez? Penso sia stata veramente molto divertente! Lui, come ben sappiamo, è un pilota tosto ma è normale che sia così su una pista come questa, ovvero stretta. Ad ogni modo ho vissuto il nostro duello in un modo ben preciso ‘o me o me’ perchè non avrei mai digerito non salire sul podio. Ieri il confronto diretto lo ha vinto lui centrando anche il successo nella Sprint Race, oggi mi sono rifatto io per fortuna”.