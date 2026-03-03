Motocross, Andrea Adamo debutta in MXGP. Un anno da rookie per stupire: i possibili obiettivi

Dopo cinque stagioni di apprendistato in MX2, Andrea Adamo si appresta a fare il grande salto nella classe regina del Mondiale Motocross con un anno di anticipo rispetto alla scadenza del limite massimo d’età per il campionato cadetto. Il 22enne siciliano proseguirà la sua avventura insieme al team Red Bull KTM Factory in MXGP, mettendosi a confronto con alcuni tra i migliori piloti del pianeta in una categoria estremamente competitiva.

Da rookie, il nativo di Erice (Trapani) dovrà sicuramente fare i conti con un enorme gap di esperienza rispetto a quasi tutti i centauri della griglia e non sarà facile emergere almeno nei primi mesi. Adamo, campione del mondo MX2 nel 2023 e terzo classificato nel 2025, si presenta comunque in top class con un curriculum notevole e può avere le carte in regola per diventare in futuro un big della MXGP.

La velocità del processo di adattamento alla nuova categoria è imprevedibile e varia da pilota a pilota, ma in ogni caso per il debuttante italiano della KTM sarebbe molto importante salire progressivamente di colpi e avvicinarsi tappa dopo tappa alle prestazioni dei migliori. Considerando le tante incognite di questo sport, anche sul fronte degli infortuni, è difficile fissare un obiettivo a lungo termine legato alla classifica finale del campionato per un rookie come Adamo.

Replicare quanto fatto nel 2025 dal giovane fenomeno belga Lucas Coenen è oggettivamente impensabile, ma il sogno del trapanese potrebbe essere quello di fare breccia in più di un’occasione nella top3 tra manche di qualifica e gare vere e proprie. La curiosità per capire quale potrà essere il suo rendimento è innegabile, ed il conto alla rovescia verso il GP inaugurale in Argentina è ormai agli sgoccioli.