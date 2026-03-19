Motocross, si torna in pista per il GP di Andalucia. La MXGP cerca la propria direzione

Dopo un fine settimana di riposo torna prontamente in scena il Mondiale di motocross 2026. Il calendario propone il secondo appuntamento della stagione e nel caso della MXGP si tratterà del Gran Premio di Andalucia sul tracciato di Almonte.

Dopo l’esordio sudamericano rappresentato dal Gran Premio di Argentina sulla pista di Bariloche, quindi, si torna a fare sul serio e lo si fa nel “Vecchio Continente”2 dove rimarremo a lungo, ovvero fino al Gran Premio del Sudafrica che si disputerà il 5 luglio. Nel frattempo inizierà un filotto di 9 gare che indirizzeranno l’annata.

Si partirà, come detto, con la tappa dell’Andalucia, che racchiuderà in sè una importanza notevole. Non tanto per la classifica generale, dopotutto ci troviamo solamente al secondo appuntamento dei 19 complessivi previsti quanto, piuttosto, perché ci darà risposte di un qual certo spessore dopo l’esordio. Quello che abbiamo visto in Argentina sarà replicato anche in Spagna?

La prima tappa del campionato ha messo in mostra un Jeffrey Herlings che sembra avere riportato le lancette del proprio orologio a qualche anno fa, a prima della catena di infortuni che ha rallentato la sua carriera. A braccetto con l’olandese ottimo avvio anche del francese Tom Vialle, con il campione in carica Romain Febvre che è in scia. Partenza non brillantissima per Tim Gajser che proverà subito il riscatto a Almonte. In casa Italia Andrea Adamo cerca conferma dopo il buon inizio mentre Mattia Guadagnini vuole cambiare marcia.