Mondinelli ai piedi del podio nello slalom di Coppa Europa vinto da Bostroem Mussener. Pazzaglia fuori

Lo slalom speciale di Coppa Europa di sci alpino femminile disputato sulle nevi di Sundsvall, in Svezia, si chiude con l’ottima prestazione di Emilia Mondinelli che termina la gara ai piedi del podio. La svedese Moa Bostroem Mussener si aggiudica il successo sulle nevi di casa. In casa azzurra c’è il rammarico per l’uscita di Alice Pazzaglia nella seconda manche dopo aver chiuso la prima al comando.

La sciatrice scandinava, quinta a metà gara, chiude la propria performance con il tempo di 1:32.85, rimonta quattro posizioni e precede di soli due centesimi l’austriaca Natalie Falch, miglior tempo nella seconda discesa. Completa il podio l’altra austriaca Nina Alstner, dieci centesimi il suo ritardo.

Conquista la quarta posizione Emilia Mondinelli. L’azzurra, nona dopo la prima run, disputa un’ottima seconda discesa e taglia il traguardo in 1:32.97, a soli due centesimi dal podio. Conclude in quinta posizione la svizzera Janine Maechler che accusa un distacco di 0.14 dalla vincitrice.

L’olandese Kiara Derks termina in sesta posizione con 1:33.09 e precede di un solo centesimo la finlandese Rosa Pohjolainen. Perde due posizioni Giulia Valleriani che, dopo il sesto posto di metà gara, è ottava con ventotto centesimi di ritardo nei confronti della vincitrice. Chiudono la Top 10 la statunitense Liv Moritz e la svizzera Aline Hoepli.

Le altre italiane ammesse alla seconda discesa si accontentano delle posizioni di retrovia: Maria Sole Antonini è ventunesima con +1.53. Victoria Klotz termina al ventiduesimo posto con un ritardo di 1.89, mentre Tatum Bieler taglia il traguardo ventinovesima a 2.69.