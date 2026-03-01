Cancellato il superG di Garmisch: cos’è successo in Germania e la causa dello stop dopo tanti rinvii

Il superG maschile di Garmisch, evento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino, è stato cancellato a causa della fitta nebbia che ha fatto capolino nella località tedesca, dove nei giorni scorsi si erano registrate temperature primaverili. La decisione è stata presa dagli organizzatori alle ore 12.20, dopo una serie di continui rinvii che avevano caratterizzato la mattinata in Baviera.

La gara era originariamente prevista alle ore 11.15 ed era stata rinviata di trenta minuti, poi si è deciso di slittare il tutto di un’ora e di annunciare il via della prova alle ore 12.45. Alle ore 11.00 si è svolta la ricognizione in pista degli atleti e le condizioni non sono migliorate più di tanto, si è aspettato ancora un po’ di tempo, ma non si è aperta la finestra tanto auspicata e si è arrivati alla dolorosa cancellazione.

L’Italia sognava in grande sulle nevi tedesche con Giovanni Franzoni, Dominik Paris, Mattia Casse, desiderosi di dare battaglia alla pattuglia svizzera guidata da Franjo Von Allmen e Marco Odermatt. Ora bisognerà capire se questo superG verrà recuperato: ci potrebbe essere spazio nel weekend del 14-15 marzo a Courchevel (Francia), quando sono previsti un superG e una discesa libera.

In terra transalpina si potrebbe aggiungere un superG il venerdì, ma ne sapremo di più nei prossimi giorni. Il calendario propone ora due prove tecniche a Kranjska Gora (Slovenia, gigante e slalom il 7-8 marzo), poi appuntamento con il fine settimana di Courchevel e a seguire le finali di Lillehammer (Norvegia) dal 19 al 25 marzo.