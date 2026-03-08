Sci AlpinoSport Invernali
Mondiali juniores di Narvik: Putzer e Righi in Top 10 nel SuperG femminile vinto da Charbonnier
Prendono finalmente il via i Mondiali juniores di sci alpino a Narvik. In Norvegia le condizioni meteorologiche non sono assolutamente ideali con la nebbia ed una fitta nevicata. La francese Emy Charbonnier conquista il titolo iridato nel SuperG femminile, prova valida anche per il Team Combined che si completerà con la manche di slalom prevista alle 14:30. L’Italia chiude con il piazzamento in Top 10 di Arianna Putzer e Ludovica Righi.
La francese Emy Charbonnier parte forte, ha un vantaggio di quasi tre decimi al primo intermedio, controlla nella parte centrale e guadagna nuovamente terreno nel finale chiudendo con il tempo di 47.96. L’americana Logan Grossdidier stabilisce il secondo tempo con 48.37 ed accusa un ritardo di +0.41 nei confronti della transalpina.
Completa il podio l’austriaca Pia Hauzenberger che conquista la terza posizione con un distacco di +0.52. Deve accontentarsi della medaglia di legno la svizzera Dania Allenbach che taglia il traguardo con +0.64 dalla vetta. L’elvetica Sina Fausch chiude in quinta posizione con il tempo di 48.68.
L’austriaca Valentina Rings-Wanner termina sesta con un ritardo di un secondo. L’elvetica Shaienne Zehnder termina la sua prova con il settimo tempo e paga +1.09 nei confronti della leader della classifica. Elena Sanna Stucki finisce ottava con +1.21. Arianna Putzer, la migliore delle azzurre, conclude in nona posizione con il distacco di +1.26. Ludovica Righi, scesa con il pettorale numero 30, firma il decimo tempo con +1.27 di distacco dalla vetta.
Completano la buona prova di squadra dell’Italia i piazzamenti nelle prime venti delle altre due azzurre. Sofia Amigoni, scesa con il pettorale numero 23, si ferma a ridosso della Top 10 ed è dodicesima con +1.49. Camilla Vanni termina la sua discesa in diciannovesima posizione con un ritardo di oltre due secondi dalla vincitrice.