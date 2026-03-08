Quanti soldi guadagna Elena Curtoni per la vittoria in Val di Fassa? L’assegno per il poker e l’aggancio alla mamma di Brignone

Elena Curtoni ha vinto il superG della Val di Fassa, evento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino andato in scena sulla pista La VolatA del Passo San Pellegrino. L’azzurra si è resa protagonista di una prestazione maiuscola sulle nevi dolomitiche, scendendo con il pettorale numero 8 e stampando il tempo di 1:29.07 di fronte al proprio pubblico, utile per superare di 26 centesimi la norvegese Kajsa Vickhoff Lie e di 27 centesimi una sorprendente Asja Zenere.

La 35enne si è lasciata alle spalle dei momenti difficili e una serie di problemi fisici, tornando sul podio a tre anni di distanza dall’ultima volta (il 3 marzo 2023 fu seconda nel superG di Kvitfjell). Si tratta della quarta vittoria in carriera per la valtellinese nel massimo circuito internazionale interante: l’ultima volta che fece risuonare l’Inno di Mameli risaliva al 16 dicembre 2022, quando dettò legge nella discesa libera di St. Moritz.

Ricordando anche gli altri due precedenti sul gradino più alto (il 23 gennaio 2022 esultò nel superG di Cortina d’Ampezzo e il 25 gennaio 2020 festeggiò nella discesa libera di Bansko), la nostra portacolori ha agganciato Ninna Quario (la mamma di Federica Brignone) nella classifica delle italiane più vincenti di sempre in Coppa del Mondo. Si tratta di un risultato rimarchevole dal punto di vista agonistico e sportivo, ma che ha anche un importante risvolto sotto il profilo economico.

Quanti soldi ha guadagnato Elena Curtoni per la vittoria nel superG della Val di Fassa? L’assegno per un successo in Coppa del Mondo è pari a 54.709 euro, una somma ben superiore rispetto a quanto l’azzurra aveva guadagnato nel corso dell’intera stagione fino a stamattina (34.890 euro).

MONTEPREMI ELENA CURTONI VITTORIA SUPERG VAL DI FASSA

54.709 euro.