DELIRIO ITALIA! Elena Curtoni vince il superG in Val di Fassa, Zenere terza col n.33! Goggia perde punti da Robinson

Terzo giorno e terza vittoria italiana in Val di Fassa. Dopo la meravigliosa doppietta di Laura Pirovano in discesa libera, oggi è arrivato il successo di Elena Curtoni in superG. Un clamoroso ritorno sul gradino più alto del podio per l’azzurra, che non vinceva in Coppa del Mondo addirittura dal dicembre 2022 e che così ha colto il quarto successo della carriera, il secondo nella specialità dopo quello a Bansko nel gennaio sempre del 2022.

Una giornata meravigliosa per l’Italia visto che sul podio sale per la prima volta in carriera Asja Zenere. Un capolavoro quello della veneta, che con il pettorale numero 33, tira fuori davvero la gara della vita e conclude in terza posizione a 27 centesimi dalla compagna di squadra, sciando davvero benissimo nella parte più tecnica, proprio come ha fatto Curtoni.

Al secondo posto ha concluso, invece, la norvegese Kajsa Vickhoff Lie, che ha accusato 26 centesimi di ritardo dalla vetta. Quarte hanno chiuso a pari merito la francese Romane Miradoli e la neozelandese Alice Robinson (+0.34), con quest’ultima che con questo risultato ha riaperto completamente la corsa per la Coppa di specialità, portando il duello con Sofia Goggia all’ultima gara alle Finali di Lillehammer.

Sesta la svizzera Malorie Blanc (+0.37), che ha preceduto l’austriaca Cornelia Huetter (+0.44). Ottava Laura Pirovano (+0.46), che questa vola non è riuscita a fare la differenza sul tecnico, perdendo proprio quattro decimi in quel tratto.

Dietro alla trentina si è piazzata Sofia Goggia (+0.64), che ha confermato davvero il pochissimo feeling con “La VolatA”, chiudendo una tre giorni dove non è mai riuscita ad essere realmente competitiva. Completa la Top-10 la svizzera Stefanie Grob (+0.68). Dodicesima Roberta Melesi (+0.75) e a punti tra le azzurre va anche Sara Allemand (+1.91).

Sarà dunque decisiva l’ultima gara alle Finali per l’assegnazione della Coppa di specialità. Sofia Goggia (449) conserva 63 punti di vantaggio su Alice Robinson (386) e saranno loro due a giocarsi la Sfera di Cristallo, anche perché Emma Aicher (304) è uscita quest’oggi e ha sprecato la possibilità di provare ad accorciare.