Quando le prossime gare di sci alpino? Uomini veloci a Courchevel, donne ad Are per le prove tecniche

La Coppa del Mondo di sci alpino 2026 è pronta per imboccare il rettilineo dell’ultimo chilometro. Il finale di stagione si sta avvicinando sempre più ad ampi passi ed i due comparti si preparano per l’ultimo appuntamento prima del gran finale di Lillehammer.

Per quanto riguarda il Circo Bianco al maschile sarà Courchevel (Francia) il palcoscenico delle prossime gare. Sulla pista denominata L’Éclipse vedremo due superG (uno venerdì 13 marzo alle ore 11.00, uno domenica 15 marzo alle ore 10.45), quindi una discesa nella giornata di sabato 14 marzo alle ore 11.00.

Passando al comparto femminile, invece, si sposteranno verso nord, dato che si trasferiranno ad Åre (Svezia) per due prove tecniche. Il programma sulla pista Störtloppsbacken prevedrà un gigante nella giornata di sabato 14 marzo (prima manche alle ore 10.00, seconda manche alle ore 13.00), mentre domenica 15 marzo sarà la volta dello slalom con la prima manche che scatterà alle ore 09.30, mentre la seconda prenderà il via alle ore 12.30.

Come seguire gli eventi in tv? Le gare saranno trasmesse in diretta tv su Rai2 oppure RaiSportHD (canale 227 di Sky e 8 del digitale terrestre) in base alla programmazione, in diretta streaming si potranno seguire su RaiPlay, Eurosport 1, Discovery+, SkyGO, NOW e DAZN. OA Sport come sempre vi garantirà la DIRETTA LIVE testuale di ogni manche o gara. Non ci sarà copertura tv o streaming per le prove delle discese.

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2026

Mercoledì 11 marzo

Orario da stabilire, prima prova discesa maschile Courchevel

Giovedì 12 marzo

Orario da stabilire, seconda prova discesa maschile Courchevel

Venerdì 13 marzo

Ore 11.00 superG maschile #1 Courchevel

Sabato 14 marzo

Ore 10.00 prima manche gigante femminile Are

Ore 11.00 discesa maschile Courchevel

Ore 13.00 seconda manche gigante femminile Are

Domenica 15 marzo

Ore 09.30 prima manche slalom femminile Are

Ore 10.45 superG maschile #2 Courchevel

Ore 12.30 seconda manche slalom femminile Are