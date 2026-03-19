Mondiali indoor atletica 2026: i grandi assenti dell’Italia. Jacobs, Tamberi e qualche defezione

L’Italia andrà a caccia di diverse medaglie di spessore ai Mondiali Indoor 2026, che si disputeranno a Torun (Polonia) nel weekend del 20-22 marzo. La nostra Nazionale si presenterà all’appuntamento più importante della stagione in sala con diverse punte di diamante, tra cui spiccano Mattia Furlani e Larissa Iapichino (salto in lungo), Nadia Battocletti (3000 metri), Andy Diaz e Andrea Dallavalle (salto triplo), Zaynab Dosso (60 metri), Leonardo Fabbri (getto del peso).

Nella nutrita spedizione tricolore (26 atleti, equamente suddivisi tra uomini e donne) ci saranno però alcune assenze di rilievo, a cominciare da Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi: il velocista lombardo ha deciso da qualche mese di tornare sotto la guida di Paolo Camossi e sta lavorando per tornare competitivo in estate, il saltatore marchigiano aveva faticato agli ultimi Mondiali in una stagione praticamente mai iniziata e si sta allenando per farsi trovare pronto nei prossimi mesi.

All’appello mancheranno anche altri velocisti come Lorenzo Patta, Filippo Tortu e Fausto Desalu, che hanno però sempre frequentato le indoor con il contagocce. Assenti anche gli ottocentisti Catalin Tecuceanu e Francesco Pernici; gli altisti Matteo Sioli (bronzo agli ultimi Europei Indoor), Stefano Sottile (quarto ai Giochi di Parigi 2024) e Manuel Lando; il pesista Zane Weir, le astiste Roberta Bruni ed Elisa Molinarolo, la quattrocentista Ayomide Folorunso.