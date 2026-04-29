Marcell Jacobs svela il debutto! La stagione si apre su un rettilineo da record italiano

Marcell Jacobs ha annunciato data e luogo del suo debutto stagionale: mercoledì 20 maggio prenderà parte al Meeting di Savona, ormai grande classica del panorama mondiale e tappa del World Continental Tour (livello bronze, il quarto circuito internazionale itinerante per importanza). Il Campione Olimpico di Tokyo 2020 sui 100 metri ha scelto l’evento in terra ligure per aprire la propria annata agonistica e tornerà così in gara a 242 giorni di distanza dalla sua ultima apparizione pubblica in occasione della staffetta 4×100 dei Mondiali di Tokyo.

Il ribattezzato Messia dell’atletica tricolore, che sarà chiaramente impegnato sugli amati 100 metri, ha nel frattempo cambiato allenatore ed è tornato alla corte di coach Paolo Camossi, colui che contribuì a condurlo verso la memorabile apoteosi a cinque cerchi. Il velocista lombardo scalderà i motori in vista del Golden Gala: già annunciata la sua presenza il 4 giugno allo stadio Olimpico di Roma, dove tra l’altro incrocerà lo statunitense Noah Lyles (Campione Olimpico di Parigi 2024). Saranno tappe di passaggio importanti in vista degli Europei di agosto, dove il nostro portacolori inseguirà il terzo titolo continentale consecutivo.

Marcell Jacobs ritroverà il rettilineo della Fontanassa, già scelto per aprire il 2022 (la prima stagione completa da Campione Olimpico). Il centro polisportivo Giulio Ottolia evoca un altro bel ricordo: il 13 maggio 2021 sfondò per la prima volta in carriera il muro dei dieci secondi, correndo in 9.95 (allora record italiano, poi ritoccato con il 9.80 del trionfo olimpico, che è anche primato europeo). Nel suo palmares figurano tre vittorie a Savona (2016, 2019, 2022; nel 2021 non corse la finale dopo aver siglato il record nazionale) e da qui ripartirà il suo rilancio dopo un 2025 difficile dal punto di vista fisico e avaro di grandi risultati.

Marcell Jacobs arricchirà un parterre di notevole spessore, al Meeting di Savona è annunciata anche Zaynab Dosso per un 100 metri femminile di notevole spessore. L’azzurro ha dichiarato ad Athleticon Mag: “Il traguardo adesso è arrivare competitivo ai Giochi di Los Angeles 2028. Per ora lo vedo ancora lontano perché voglio concentrarmi sulle due stagioni che lo precedono. L’obiettivo sono le Olimpiadi, ma anche i prossimi mesi saranno pieni di traguardi. A cominciare dagli Europei: dopo Monaco e Roma, a Birmingham voglio prendermi il terzo oro di fila sui 100“.