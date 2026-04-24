Marcell Jacobs torna in gara! Golden Gala da brividi, 100 metri per il rilancio. E ci sarà Lyles…

Marcell Jacobs ha calato la maschera: sarà una delle grandi stelle al Golden Gala, tappa della Diamond League che andrà in scena giovedì 4 giugno allo Stadio Olimpico di Roma. Il Campione Olimpico di Tokyo 2020 sui 100 metri si cimenterà sul rettilineo della Capitale, tornando a prendere parte a un evento del massimo circuito internazionale itinerante a 643 anni dall’ultima volta, che ormai risale all’agosto 2024, quando si concesse al pubblico della Città Eterna dopo il quinto posto conseguito ai Giochi di Parigi 2024.

Il velocista lombardo avrà l’occasione di sfidare lo statunitense Noah Lyles, quattro volte Campione del Mondo sul mezzo giro di pista e Campione Olimpico di Parigi 2024 sui 100 metri, in attesa di scoprire il cast completo di quella che sarà la gare regina del meeting intitolato alla memoria del compianto Pietro Mennea. Il primatista italiano (9.80 in occasione dell’apoteosi a cinque cerchi nella capitale giapponese) si sta attualmente allenando in Florida ed è tornato a essere seguito da Pietro Camossi.

L’obiettivo del ribattezzato Messia dell’atletica tricolore è quello di essere protagonista agli Europei di Birmingham, dove inseguirà il terzo sigillo continentale consecutivo (l’ultimo due anni fa proprio a Roma). Quella prevista tra poco più di un mese sarà la sua quarta partecipazione in carriera al Golden Gala dopo quelle del 2018, 2020 e 2024. Marcell Jacobs è reduce da un’annata complicata a causa di problemi fisici, ma ora vuole tornare a ruggire dall’alto di una classe cristallina.