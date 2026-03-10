Quanti soldi si guadagnano ai Mondiali Indoor di atletica? Montepremi sfizioso a Torun

I Mondiali Indoor 2026 di atletica si disputeranno a Torun (Polonia) nel weekend del 20-22 marzo: la rassegna iridata al coperto torna in scena ad appena dodici mesi di distanza dall’ultima edizione andata in scena lo scorso anno a Nanchino per recuperare una cancellazione fatta in periodo pandemico, poi si tornerà alla cadenza biennale.

Si preannuncia grande spettacolo in un impianto storico, votato all’attività in sala della ribattezzata Regina degli Sport e dove verranno assegnati 26 titoli: 13 per gli uomini, 13 per le donne e uno a livello misto (la staffetta 4×400). In pista ci si cimenterà tra 60, 400, 800, 1500, 3000 metri e 60 ostacoli; previsti poi i consueti concorsi (alto, asta, lungo, triplo, peso), le multiple (eptathlon/pentathlon) e la 4×400.

In attesa dell’inizio della competizione, è stato svelato il montepremi dei Mondiali Indoor 2026. Gli atleti che conquisteranno la medaglia d’oro riceveranno un assegno da 40.000 dollari, l’argento assicurerà un bonifico da 20.000 euro, il bronzo verrà accompagnato da un emolumento pari a 10.000 dollari, ma ci saranno benefit anche fino al sesto posto.

MONTEPREMI MONDIALI INDOOR ATLETICA 2026

Medaglia d’oro: 40.000 dollari statunitensi (circa 34.500 euro).

Medaglia d’argento: 20.000 dollari statunitensi (circa 17.250 euro).

Medaglia di bronzo: 10.000 dollari statunitensi (circa 8.625 euro).

Quarto posto: 8.000 dollari statunitensi (circa 6.900 euro).

Quinto posto: 6.000 dollari statunitensi (circa 5.200 euro).

Sesto posto: 4.000 dollari statunitensi (circa 3.450 euro).