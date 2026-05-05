Al momento l’Italia non è qualificata con la 4×100 maschile ai Mondiali 2027 di atletica: i primi dodici pass per Pechino sono stati messi in palio durante le World Relays, andate in scena nel fine settimana a Gaborone (Botswana), e gli azzurri non sono riusciti a strappare il biglietto aereo per la Cina. La missione era difficile vista l’assenza di un faro come Marcell Jacobs, di un ottimo punto di riferimento come Lorenzo Patta, di un totem come Filippo Tortu e di una valida alternativa come Matteo Melluzzo.

In terra africana era presente soltanto uno dei grandi trionfatore delle Olimpiadi di Tokyo 2020 (Fausto Desalu, sempre in terza frazione) e Chituru Ali deve ancora ingranare (è il vice campione d’Europa dei 100 metri e secondo italiano più veloce della storia sul rettilineo), non male il debuttante Eduardo Longobardi, Filippo Randazzo ha fatto il suo. Per il momento i Campioni Olimpici 2020, vice campioni del mondo 2023, Campioni d’Europa in carica 2024 sono fuori dai Mondiali 2027 e sono chiamati agli esami di riparazione.

Cosa deve fare l’Italia per meritarsi la presentazione all’evento più importante della prossima annata agonistica, tra l’altro fondamentale verso le Olimpiadi di Los Angeles 2028? Bisognerà ricorrere al ranking dei tempi, ovvero una classifica che verrà aperta nel 2027 e che prenderà in considerazione i migliori riscontri cronometrici: i primi quattro si meriteranno gli ultimi pass per Pechino. Bisognerà dunque organizzare un meeting dedicato oppure essere invitati a un evento in cui poter fare il tempo.

Servirà Jacobs, ci sarà bisogno di Patta, si dovrebbe recuperare Tortu. E probabilmente occorrerà correre sotto i 38 secondi, nella giornata giusta, trovando i cambi ideali e la velocità di crociera necessaria tutti insieme. Senza dimenticarsi delle Nazionali con cui bisognerà fare i conti: Nigeria, Brasile, Giappone, Bahamas, Trinidad & Tobago, Kenya, Francia non saranno semplici rivali da sfidare nella corsa verso uno dei migliori quattro crono.