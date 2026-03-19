Mondiali atletica indoor 2026: tutti gli italiani in gara giorno per giorno. Orari esatti e dove vederli in tv

Al netto di eventuali rinunce in extremis, saranno 26 gli azzurri impegnati a Torun da venerdì 20 a domenica 22 marzo per i Campionati Mondiali indoor di atletica 2026. La località polacca si appresta ad ospitare l’evento clou della stagione invernale, in cui verranno assegnati nel complesso 27 titoli iridati al coperto tra prove individuali e a squadre.

L’Italia spera di migliorare il bottino della passata edizione (un anno fa a Nanchino arrivarono 2 ori e 1 argento) grazie ad una spedizione estremamente competitiva e ambiziosa, che può contare su alcune stelle del calibro di Mattia Furlani, Larissa Iapichino, Andy Diaz, Andrea Dallavalle, Leonardo Fabbri, Zaynab Dosso, Nadia Battocletti e Lorenzo Simonelli.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli italiani in gara giorno per giorno, il palinsesto tv e streaming dei Mondiali indoor di atletica 2026. La rassegna iridata al coperto verrà trasmessa in diretta tv su RaiSportHD (tranne nella sessione mattutina di sabato) e Sky Sport Arena; in diretta streaming su Rai Play (sabato mattina su RaiPlay Sport 2), Sky Go e NOW; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ITALIANI AI MONDIALI ATLETICA INDOOR 2026

Venerdì 20 marzo

10.05 Eptathlon, 60 metri: Dester.

10.20 60 metri (maschile), batterie: Ceccarelli e Randazzo.

10.53 Eptathlon, salto in lungo: Dester.

11.08 400 metri (femminile), batterie: Bonora.

11.39 Salto in alto (femminile), finale

12.01 400 metri (maschile), batterie

12.51 800 metri (femminile), batterie: Coiro e Pellicoro.

12.57 Eptathlon, getto del peso: Dester.

13.26 800 metri (maschile), batterie

18.10 Getto del peso (femminile), finale

18.16 Eptathlon, salto in alto: Dester.

18.22 1500 metri (femminile), batterie: Cavalli e Zenoni.

18.54 1500 metri (maschile), batterie: Arese e Riva.

19.35 Salto triplo (maschile), finale: Dallavalle e Diaz.

19.42 400 metri (femminile), semifinali: eventuale Bonora.

20.16 60 metri (maschile), semifinali: eventuali Ceccarelli e Randazzo.

20.44 400 metri (maschile), semifinali

21.22 60 metri (maschile), finale: eventuali Ceccarelli e Randazzo.

Sabato 21 marzo

10.05 Eptathlon, 60 ostacoli: Dester.

10.20 60 ostacoli (maschile), batterie: Mulas e Simonelli.

11.05 60 metri (femminile), batterie: Dosso e Doualla.

11.10 Eptathlon, salto con l’asta: Dester.

12.00 4×400 metri (mista), finale

12.15 Salto in alto (maschile), finale: Falocchi.

12.22 800 metri (femminile), semifinali: eventuali Coiro e Pellicoro.

13.08 800 metri (maschile), semifinali

18.25 Salto con l’asta (maschile), finale

18.34 400 metri (maschile), finale

18.52 Eptathlon, 1000 metri: Dester.

19.04 3000 metri (femminile), finale: Battocletti e Majori.

19.22 3000 metri (maschile), finale

19.38 Salto triplo (femminile), finale

19.48 60 ostacoli (maschile), semifinali: eventuali Mulas e Simonelli.

20.14 60 metri (femminile), semifinali: eventuali Dosso e Doualla.

20.40 400 metri (femminile), finale: eventuale Bonora.

21.02 60 ostacoli (maschile), finale: eventuali Mulas e Simonelli.

21.20 60 metri (femminile), finale: eventuali Dosso e Doualla.

Domenica 22 marzo

10.05 Pentathlon, 60 ostacoli: Gerevini.

10.20 Salto in lungo (femminile), finale: Iapichino.

10.43 Pentathlon, salto in alto: Gerevini.

10.48 4×400 metri (maschile), batterie

11.30 Getto del peso (maschile), finale: Fabbri e Ponzio.

12.05 4×400 metri (femminile), batterie

12.55 60 ostacoli (femminile), batterie: Carmassi e Di Lazzaro.

13.21 Pentathlon, getto del peso: Gerevini.

17.40 Pentathlon, salto in lungo: Gerevini.

17.55 Salto con l’asta (femminile), finale

18.38 1500 metri (maschile), finale: eventuali Arese e Riva.

18.52 60 ostacoli (femminile), semifinali: eventuali Carmassi e Di Lazzaro.

19.12 Salto in lungo (maschile), finale: Furlani.

19.22 1500 metri (femminile), finale: eventuali Cavalli e Zenoni.

19.38 800 metri (maschile), finale

19.53 800 metri (femminile), finale: eventuali Coiro e Pellicoro.

20.03 Pentathlon, 800 metri: Gerevini.

20.13 60 ostacoli (femminile), finale: eventuali Carmassi e Di Lazzaro.

20.26 4×400 metri (maschile), finale

20.47 4×400 metri (femminile), finale

PROGRAMMA MONDIALI ATLETICA INDOOR 2026: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD (venerdì, domenica e sessione serale di sabato); Sky Sport Arena.

Diretta streaming: Rai Play (con la sessione mattutina di sabato su RaiPlay Sport 2), Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.