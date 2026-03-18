Mondiali indoor atletica 2026: le avversarie di Larissa Iapichino nel salto in lungo

Larissa Iapichino sarà una delle donne da battere nella gara femminile di salto in lungo valevole per i Mondiali indoor di atletica 2026, che si terrà nella mattinata di domenica 22 marzo a Torun. Dopo un avvio di stagione sicuramente positivo, soprattutto grazie al 6.93 del 17 gennaio ad Ancona, la primatista nazionale al coperto punta senza mezzi termini al podio e magari anche alla vittoria nel primo grande evento dell’anno.

La figlia di Fiona May, imbattuta sin qui nelle quattro competizioni disputate nel 2026 (solo due di queste erano però internazionali), occupa il secondo posto nel ranking mondiale stagionale e ha le carte in regola per conquistare finalmente la prima medaglia mondiale assoluta della carriera dopo le varie delusioni collezionate negli ultimi anni e soprattutto a settembre 2025 con la mancata qualificazione per la finale iridata a Tokyo.

La miglior misura d’ingresso è però il 6.97 realizzato a Madrid il 6 febbraio dalla portoghese Agate de Sousa, che ha sfruttato un contesto sicuramente favorevole e dovrà quindi dimostrare di potersi confermare nei pressi dei 7 metri anche nel confronto diretto con le altre big. Si preannuncia comunque una gara estremamente equilibrata e compressa in pochi centimetri, con tante possibili candidate alle posizioni che contano.

Ambizioni importanti per la coppia statunitense formata da Jasmine Moore (bronzo sia lungo che nel triplo alle Olimpiadi di Parigi 2024) e Monae’ Nichols, entrambe capaci di spingersi attorno ai 6.85 in stagione, ma sperano di rientrare nel giro delle medaglie anche la colombiana Natalia Linares, la trinidegna Tyra Gittens-Spotsville, la giamaicana Nia Robinson, la svizzera Annik Kälin e la serba Milica Gardasevic.