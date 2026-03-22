L’Italia accarezza il podio nella classifica a punti a suon di medaglie! USA dominanti ai Mondiali Indoor

L’Italia ha conquistato cinque medaglie ai Mondiali Indoor 2026 di atletica: tre ori per merito di Nadia Battocletti (3000 metri), Zaynab Dosso (60 metri) e Andy Diaz (salto triplo), due argenti grazie a Larissa Iapichino e Mattia Furlani (salto in lungo). Il Bel Paese ha raggiunto il terzo posto nel medagliere che conta come prima discriminante il numero di ori alle spalle degli USA e della Gran Bretagna, ma è eccezionale anche il riscontro conseguito nella classifica a punti.

Nella graduatoria che prende in considerazione le finali raggiunte da ogni Paese e assegna un punteggio in base al piazzamento finale (8 punti al primo, 7 al secondo e poi a scendere fino a un punto assegnato all’ottavo), l’Italia è ottima quarta a quota 47 punti, a una sola lunghezza dalla Polonia, che ha ospitato la rassegna iridata in sala in quel di Torun. Vicinissima anche la Giamaica (52 punti), mentre gli USA hanno dominato con ben 156 punti all’attivo.

Gli azzurri hanno pareggiato con i Paesi Bassi (47) e si sono lasciati alle spalle la Gran Bretagna (45) e l’Australia (43), più lontane la Svezia (36), la Spagna (33) e la Francia (31). Oltre alle medaglie già citate, in casa Italia vanno ricordati quattro settimi posti (Andrea Dallavalle nel salto triplo, Federico Riva sui 1500 metri, Sveva Gerevini nell’eptathlon, Leonardo Fabbri nel getto del peso) e l’ottava piazza di Lorenzo Simonelli sui 60 ostacoli.

CLASSIFICA A PUNTI MONDIALI INDOOR 2026

1. USA 156

2. Giamaica 52

3. Polonia 48

4. Italia 47

4. Paesi Bassi 47

6. Gran Bretagna 45

7. Australia 43

8. Svezia 36

9. Spagna 33

10. Francia 31

11. Portogallo 28

12. Belgio 26

12. Cechia 26

12. Svizzera 26

15. Cuba 23

15.Ucraina 23

17. Etiopia 18

18. Nuova Zelanda 17

19. Canada 16

20. Grecia 11

20. Kenya 11

20. Bahamas 10

20. Serbia 10

20. Ungheria 10

20. Giappone 10

26. Germania 8

27. Brasile 7

27. Slovenia 7

27. Venezuela 7

27. Senegal 7

27. Messico 7

27. Bulgaria 7

27. Norvegia 7

34. Saint Lucia 6

34. Irlanda 6

34. Corea del Sud 6

34. Trinidad & Tobago 6

34. Algeria 6

34. Colombia 6

40. Haiti 5

41. Croazia 4

41. Dominica 4

41. Turchia 4

41. Camerun 4

41. Sudafrica 4

46. Romania 3

46. Uruguay 3

48. Estonia 1

48. Lussemburgo 1