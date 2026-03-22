Atletica
L’Italia accarezza il podio nella classifica a punti a suon di medaglie! USA dominanti ai Mondiali Indoor
L’Italia ha conquistato cinque medaglie ai Mondiali Indoor 2026 di atletica: tre ori per merito di Nadia Battocletti (3000 metri), Zaynab Dosso (60 metri) e Andy Diaz (salto triplo), due argenti grazie a Larissa Iapichino e Mattia Furlani (salto in lungo). Il Bel Paese ha raggiunto il terzo posto nel medagliere che conta come prima discriminante il numero di ori alle spalle degli USA e della Gran Bretagna, ma è eccezionale anche il riscontro conseguito nella classifica a punti.
Nella graduatoria che prende in considerazione le finali raggiunte da ogni Paese e assegna un punteggio in base al piazzamento finale (8 punti al primo, 7 al secondo e poi a scendere fino a un punto assegnato all’ottavo), l’Italia è ottima quarta a quota 47 punti, a una sola lunghezza dalla Polonia, che ha ospitato la rassegna iridata in sala in quel di Torun. Vicinissima anche la Giamaica (52 punti), mentre gli USA hanno dominato con ben 156 punti all’attivo.
Gli azzurri hanno pareggiato con i Paesi Bassi (47) e si sono lasciati alle spalle la Gran Bretagna (45) e l’Australia (43), più lontane la Svezia (36), la Spagna (33) e la Francia (31). Oltre alle medaglie già citate, in casa Italia vanno ricordati quattro settimi posti (Andrea Dallavalle nel salto triplo, Federico Riva sui 1500 metri, Sveva Gerevini nell’eptathlon, Leonardo Fabbri nel getto del peso) e l’ottava piazza di Lorenzo Simonelli sui 60 ostacoli.
CLASSIFICA A PUNTI MONDIALI INDOOR 2026
1. USA 156
2. Giamaica 52
3. Polonia 48
4. Italia 47
4. Paesi Bassi 47
6. Gran Bretagna 45
7. Australia 43
8. Svezia 36
9. Spagna 33
10. Francia 31
11. Portogallo 28
12. Belgio 26
12. Cechia 26
12. Svizzera 26
15. Cuba 23
15.Ucraina 23
17. Etiopia 18
18. Nuova Zelanda 17
19. Canada 16
20. Grecia 11
20. Kenya 11
20. Bahamas 10
20. Serbia 10
20. Ungheria 10
20. Giappone 10
26. Germania 8
27. Brasile 7
27. Slovenia 7
27. Venezuela 7
27. Senegal 7
27. Messico 7
27. Bulgaria 7
27. Norvegia 7
34. Saint Lucia 6
34. Irlanda 6
34. Corea del Sud 6
34. Trinidad & Tobago 6
34. Algeria 6
34. Colombia 6
40. Haiti 5
41. Croazia 4
41. Dominica 4
41. Turchia 4
41. Camerun 4
41. Sudafrica 4
46. Romania 3
46. Uruguay 3
48. Estonia 1
48. Lussemburgo 1