Atletica
Mondiali indoor atletica 2026: gli avversari di Leonardo Fabbri nel getto del peso
Leonardo Fabbri arriva al primo grande appuntamento agonistico del 2026 con la world lead e con l’obiettivo di centrare il bersaglio grosso nella gara di getto del peso valevole per i Campionati Mondiali indoor di atletica 2026. Sulla pedana di Torun il fiorentino andrà a caccia del primo titolo iridato assoluto della carriera, dopo aver collezionato tre piazzamenti sul podio tra rassegne iridate outdoor (argento a Budapest 2023, bronzo a Tokyo 2025) ed in sala (bronzo a Glasgow 2024).
Il primatista italiano all-time vanta la miglior misura mondiale dell’anno, forte del 22.50 realizzato all’aperto durante il raduno di preparazione in Sudafrica, mentre nelle varie competizioni disputate nella stagione invernale a livello indoor si è attestato stabilmente (in tre gare su quattro) nei pressi dei 21.80 metri dimostrando un’incoraggiante stabilità tecnica in attesa di alzare ulteriormente l’asticella quando più conta.
Per salire sul gradino più alto del podio in Polonia servirà infatti con ogni probabilità un lancio superiore ai 22 metri, considerando il potenziale di alcuni avversari attesi a Torun nel concorso iridato. Le minacce più credibili arrivano dagli Stati Uniti d’America, nonostante l’assenza di Ryan Crouser e Joe Kovacs, con il terzetto composto da Roger Steen (22.07 in stagione), Jordan Geist (due volte sopra i 22 metri a febbraio) e Josh Awotunde (bronzo mondiale a Eugene 2022).
Da non sottovalutare inoltre il veterano neozelandese Tom Walsh, reduce da sei medaglie consecutive ai Mondiali indoor, il nigeriano Chukwuebuka Enekwechi, il messicano Uziel Muñoz (vice-campione del mondo in carica grazie al clamoroso exploit di Tokyo) ed il padrone di casa polacco Konrad Bukowiecki.