Italia da record di ori e medaglie ai Mondiali Indoor: i numeri degli azzurri e il piazzamento finale

L’Italia ha conquistato cinque medaglie ai Mondiali Indoor 2026 di atletica, che sono andati in scena nel weekend a Torun (Polonia): tre ori (Andy Diaz nel salto triplo, Nadia Battocletti sui 3000 metri, Zaynab Dosso sui 60 metri) e due argenti (Mattia Furlani e Larissa Iapichino nel salto in lungo). Tutte le punte di diamante che hanno partecipato a questa rassegna iridata in sala sono riuscite a salire sul podio, a eccezione di Leonardo Fabbri, incappato in una contro prestazione nel getto del peso, e di Andrea Dallavalle, probabilmente non al top della condizione nel salto triplo.

Si tratta di una spedizione da record del Bel Paese, che non aveva mai ottenuto così tante soddisfazioni in ventuno edizioni della massima manifestazione sotto al tetto: maggior numero di medaglie (il primato di quattro era a Glasgow, ma in quell’occasione non suonò l’Inno di Mameli e si portarono a casa due argenti e due bronzi), maggior numero di ori (due nel 2025, tre non erano mai stati vinti nemmeno ai Mondiali all’aperto), miglior piazzamento della storia nel medagliere (terzo posto alle spalle degli USA con 5-7-6 e della Gran Bretagna con 4-0-0).

Benissimo anche nella classifica a punti: quarto posto a quota 47 punti, dietro agli USA (156), alla Giamaica (52) e alla Polonia (48). In questo caso non si tratta di un record perché nel 2024 si ottenne la terza posizione con 50 punti. Si conferma così l’eccellente momento del movimento tricolore, che ora si proietta verso gli Europei all’aperto, in programma nel mese di agosto a Birmingham (Gran Bretagna): sarà l’appuntamento più importante di un’estate che non prevede Mondiali od Olimpiadi.