Mondiali indoor atletica 2026: le stelle della manifestazione. Da Duplantis a Thompson, da Mahuchikh a Rojas: che parata

Ai Mondiali Indoor 2026, che andranno in scena nel weekend del 20-22 marzo a Torun (Polonia), parteciperanno 674 atleti in rappresentanza di 118 Nazioni. Spiccano dodici Campioni del Mondo in sala, che saranno chiamati a difendere i titoli conquistati lo scorso anno, ma anche undici Campioni del Mondo all’aperto e nove Campioni Olimpici di Parigi 2024.

Lo svedese Armand Duplantis si presenterà dopo aver ritoccato il suo record del mondo di salto con l’asta (6.31 metri a Uppsala settimana scorsa) e andrà a caccia del quarto trionfo iridato sotto al tetto. Grande attesa per il giamaicano Kishane Thompson sui 60 metri, ma l’argento olimpico e mondiale dei 100 metri non partirà in pole position: con il suo 6.46 è secondo dietro allo statunitense Jordan Anthony (6.43), saranno della partita anche l’altro americano Travyon Bromell (6.47) e il britannico Jeremiah Azu (6.47).

Il confronto a viso aperto tra il bulgaro Bozhidar Saraboyukov (8.45) e il nostro Mattia Furlani (8.39 per il Campione del Mondo indoor e outdoor) sarà uno dei piatti forti dell’intera competizione. Julien Alfred da Saint Lucia è la Campionessa Olimpica dei 100 metri e proverà a illuminare sul rettilineo, forte della world lead al pari della nostra Zaynab Dosso (6.99). Da seguire con attenzione la britannica Keely Hodgkinson sugli 800 metri, le etiopi Freweyni Hailu e Aleshign Baweke sui 3000 metri insieme alla nostra Nadia Battocletti.

Tra le stelle spicca anche l’ucraina Yaroslava Mahuchikh, primatista mondiale di salto in alto attesa dalla sfida con la serba Angelina Topic, la connazionale Yulia Levchenko, le australiana Eleanor Patterson e Nicola Olyslagers (detentrice del titolo). La venezuelana Yulimar Rojas è pronta a tornare a volare nel salto triplo (14.95 metri in stagione), dove si esibiranno anche la dominicense Thea Lafond (Campionessa Olimpica) e la cubana Leyanis Perez (campionessa uscente).

Ci si aspetta un duello funambolico sui 400 metri tra lo statunitense Khaleb McRae e il canadese Christopher Morales Williams, grande attesa per il confronto equilibratissimo sui 60 ostacoli tra il polacco Jakub Szymanski e gli americani Dylan Beard e Trey Cunningham (tutti e tre accreditati di 7.37). Saranno chiamati a difendere il titolo anche Jeremiah Azu (60 metri), Woo Sanghyeok (salto in alto), Andy Diaz (salto triplo), Tom Walsh (getto del peso), Freweyni Hailu (3000 metri), Devynne Charlton (60 ostacoli), Marie-Julie Bonnin (salto con l’asta), Sarah Mitton (getto del peso).