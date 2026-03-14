Monaco: “Non penso che Alcaraz sia inaffrontabile. Sinner è più schematico”

Si alza il sipario sulle semifinali del Masters 1000 di Indian Wells (California, Stati Uniti). Il cosiddetto “Tennis Paradise” si prepara per i match Sinner-Zverev e Alcaraz-Medvedev per capire chi raggiungerà l’atto conclusivo del torneo statunitense. Di questo e molto altro si è parlato nell’ultima puntata di Tennismania, in onda sul canale Youtube di OA Sport.

Guido Monaco, commentatore tecnico di Eurosport, parte nella sua analisi dal torneo femminile: “Swiatek? Penso sia un caso da studiare. Nei primi turni sembra sempre dominante come ai bei tempi, poi quando arriva nei match importanti, dove in teoria dovrebbe avere ancora margine, piazza dei match davvero brutti. Aveva concesso due game a Muchova e sembrava dominante, poi arriva la sfida con Svitolina e perde male. Appare davvero molto vulnerabile e con un rendimento altalenante. Vorrei provare a capire il suo ultimo anno e mezzo”.

Una fase del torneo che ha vissuto match particolari: “Vedendo gli otto match dei quarti dei tue tabelloni, si sono vissuti otto set tutti velocissimi. Una peculiarità. Ad ogni modo, specialmente nel torneo maschile, si conferma la tendenza a notare livelli e categorie. Ci sono giocatori strutturati per arrivare ai quarti di finale pronti a elevare il proprio gioco e cambiare marcia. Ce ne sono altri, invece, che hanno le energie nervose al lumicino e si sentono già appagati. Un esempio? Fils, che ha giocato un match disastroso con Zverev. Ha messo in mostra tutti i suoi problemi con il dritto. Anche Tien aveva poca energia con Sinner e alle prime difficoltà è franato. Sono le sue prime esperienze a questi livelli altissimi, ci può stare”.

Alcaraz Norrie è stato un incontro che ha lasciato parecchi spunti: “Norrie lo sappiamo è un vecchio volpone e ha tenuto bene il campo. La cosa particolare? Nel secondo set piazza subito il break, va avanti 2-0, e si è caricato. Alcaraz mi sembrava che lo guardasse sorridendo, sicuro dei propri mezzi, tanto che dopo soli 10 minuti erano 2-4 per Carlos. Quello lo rende spaventoso. Magari ha pause ma, quando cambia marcia, lo vuole e lo fa”.

Zverev torna in semifinale in California: “Merita di essere celebrato perché ha centrato la semifinale in tutti i Masters 1000, solo in cinque ci sono riusciti. Mi sembra che stia bene fisicamente. Le due semifinali mi sembrano equiparabili con i 2 migliori del mondo e 2 rivali che vogliono rialzare la testa. Forse il tedesco potrebbe avere qualche chance in più perchè al momento Jannik non ha le certezze di Alcaraz. Sinner ha vissuto un torneo eccellente e ha giocato un match intenso e probante contro Fonseca che secondo me gli ha fatto bene. L’altoatesino cerca conferme. Si trova ad un livello molto buono ma ha bisogno di avere prove. Se arrivasse in finale contro Alcaraz? Vorrebbe risentire le sensazioni giuste nel loro testa a testa. Nel suo clan mi sembra che ci sia un pizzico di apprensione e ansietta. Come quando Cahill gli ha detto di fare attenzione a non fare andare la crema sugli occhi. Ad ogni modo belle semifinali con Zverev e Medvedev che mi fa piacere rivedere a questo punto. La domanda rimane questa: saranno in grado di elevarsi ancora per mettere in difficoltà i due migliori”?.

Alcaraz sta disputando un torneo sensazionale: “Lo puoi conoscere quanto vuoi ma ti inventa un tennis che non puoi nemmeno immaginare. Jannik forse è più schematico, lui meno costruito, ma riesce a giocare con una solidità e un effetto sorpresa che sono eccezionali. Ingiocabile? Mah vedremo. Non penso che esistano giocatori inaffrontabili. Dopotutto con Ruud ha fatto tie break e nel turno precedente ha anche perso un set”.

Ultima battuta sulla sfida del turno precedente tra Djokovic e Draper: “Un match di livello ma Nole fisicamente non può più competere ai più alti livelli e a 38 anni ci mancherebbe”.

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