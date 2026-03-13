Sinner e Alcaraz si ‘sfidano’ a suon di prestazioni irreali nei quarti a Indian Wells: numeri pazzeschi

Botta e risposta, dritto e rovescio, potenza e tocco. Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si sono sfidati a distanza nei quarti di finale del Masters1000 di Indian Wells. I due dominatori del circuito internazionale del tennis nell’ultimo biennio hanno messo in campo sul cemento californiano prestazioni sensazionali, per piegare la resistenza dei propri rivali.

Ironia della sorte, entrambi hanno affrontato giocatori mancini: Sinner si è confrontato con l’americano Learner Tien; Alcaraz era opposto al britannico Cameron Norrie. L’azzurro ha imposto il suo ritmo tambureggiante da fondo, trovando dal servizio un’ancora di salvezza nei momenti più delicati.

A rafforzare questa valutazione interviene il Performance Rating, una metrica statistica avanzata che misura il livello complessivo di gioco di un tennista nel corso di un match o di un torneo. A differenza del ranking tradizionale — basato su vittorie, sconfitte e turni raggiunti — questo indice valuta la qualità tecnica e tattica dei colpi eseguiti. Nel circuito professionistico ATP il Performance Rating è elaborato da Tennis Data Innovations (TDI) e si basa su una scala da 0 a 10, con una media del tour che si attesta intorno a 7,44.

Il punteggio finale deriva dall’integrazione di quattro aree chiave analizzate in tempo reale:

Shot Quality (Qualità dei colpi): misura velocità, rotazione (spin), profondità e precisione di servizio, risposta, diritto e rovescio.

In Attack (Fase offensiva): calcola la frequenza con cui un giocatore si trova in posizione di vantaggio durante lo scambio.

Conversion Score (Conversione): indica la percentuale di punti vinti quando il giocatore è in fase di attacco (media del tour: 69%).

Steal Score (Recupero): misura la capacità di conquistare il punto partendo da una situazione difensiva (media del tour: 31%).

Ebbene, secondo questo indice, il pusterese ha raggiunto un livello di performance pare a 9.41 nell’incontro, riuscendo a mettere insieme i pezzi del puzzle. Come riportato da Tennis Insight, il dato più impressionante è stato al servizio, con una valutazione pari a 9.0, frutto di 10 ace il 52% delle battute che non hanno avuto risposte efficaci da Tien. E’ anche per questo che si può comprendere il 6-1 6-2. Carlitos non è stato da meno e nel suo 6-3 6-4 contro Norrie ha raggiunto un livello di performance pari a 9.35, stupendo per la qualità del suo dritto, pari a 9.5.

Nelle semifinali, assisteremo a sfide interessanti: Sinner contro il tedesco Alexander Zverev; l’iberico contrapposto al russo Daniil Medvedev. Vedremo se l’attesa finale si concretizzerà in California e quale livello sapranno raggiungere.