Altri video
-
Nuoto e psicologia: l’atipica ascesa di Agata Ambler | SWIMZONE
-
World Baseball Classic 2026: l’Italia continua a stupire! Sfida a Portorico nei quarti
-
Paolo Borroni. Lo sport come educazione: il ruolo di CONFSport e gli Italian Sportrait Awards
-
Stecchi racconta il ritorno: sogni, recupero e obiettivi futuri nel salto con l’asta
Jannik Sinner conquista la terza semifinale in California con una prestazione solida. L’azzurro alza il livello, sbaglia poco e concede appena tre game a Tien, un po’ a corto di energie.
Adesso lo attende una sfida con Alexander Zverev. Nell’altra semifinale si affrontano Daniil Medvedev e Carlos Alcaraz, reduce da un duello spettacolare e ad altissima intensità contro Cameron Norrie.
Nel tabellone femminile riflettori su Aryna Sabalenka ed Elena Rybakina, lanciate verso un’altra finale?
Commenti e tutte le ultime notizie dal mondo del tennis internazionale nella nuova puntata di TennisMania, canale youtube OA Sport.
📺 Dario Puppo, Massimiliano Ambesi e Guido Monaco vi aspettano alle 9:30 per la diretta.
Iscriviti al canale per non perdere tutte le analisi su ATP, WTA, Jannik Sinner e il grande tennis mondiale.
#Sinner #Zverev #Alcaraz #Medvedev #Tennis #ATP #Sabalenka #Rybakina #TennisMania