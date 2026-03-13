Seguici su
Jannik Sinner conquista la terza semifinale in California con una prestazione solida. L’azzurro alza il livello, sbaglia poco e concede appena tre game a Tien, un po’ a corto di energie.

Adesso lo attende una sfida con Alexander Zverev. Nell’altra semifinale si affrontano Daniil Medvedev e Carlos Alcaraz, reduce da un duello spettacolare e ad altissima intensità contro Cameron Norrie.

Nel tabellone femminile riflettori su Aryna Sabalenka ed Elena Rybakina, lanciate verso un’altra finale?

Commenti e tutte le ultime notizie dal mondo del tennis internazionale nella nuova puntata di TennisMania, canale youtube OA Sport.

📺 Dario Puppo, Massimiliano Ambesi e Guido Monaco vi aspettano alle 9:30 per la diretta.

Iscriviti al canale per non perdere tutte le analisi su ATP, WTA, Jannik Sinner e il grande tennis mondiale.

