Monaco: “Jodar può avere una carriera straordinaria, ma non lo vedo tra i semidei. Musetti ha difetti ancora visibili”

L’uscita di scena di Lorenzo Musetti all’ATP di Madird è stato un tema cardine toccato da Guido Monaco in occasione dell’ultima puntata di TennisMania, trasmissione in onda sul canale YouTube di OA Sport curata da Dario Puppo con lo stesso Monaco e Massimiliano Ambesi. L’analista ha parlato a lungo della prestazione offerta dal giocatore italiano, caduto al cospetto del ceco Jiri Lehecka per 6-4 6-5.

“La prestazione di ieri di Musetti non è nient’altro che il manifesto dei suoi problemi per giocare con continuità a quei livelli – ha detto Monaco – Per me non c’è niente da scoprire di Musetti: può farti sognare come rammaricare. Se giochi nel 2026 col rovescio a una mano, 4 metri lontano dalla riga di fondo, non potrai mai vincere facilmente. Dovrà sempre provare a portarti nel suo terreno, ma non è facile contro giocatori come Lehecka. Il break iniziale ha fatto una grande differenza. Musetti ha qualità straordinarie e difetti ancora piuttosto visibili. Quando l’avversario è bravo a mettere in risalto i suoi punti deboli, Musetti fa tanta fatica. Non è una questione di condizione, perché i difetti esistono da sempre. Lorenzo dovrebbe provare ad impostare una tattica più autoritaria, ma è complesso con il rovescio ad una mano e rispondendo così lontano dalla riga di fondo“.

Monaco ha poi proseguito: “Muscolarmente Lehecka ha il miglior fisico del circuito. Io non ne vedo tanti in giro con il suo potenziale. Secondo me Musetti non ha le caratteristiche per stare stabilmente in top5. Questo non vuol dire che non possa vincere dei 1000 o il Roland Garros, ma devono incastrarsi delle condizioni“.

Il telecronista di Eurosport ha poi commentato la grande vittoria di Cobolli sul russo Daniil Medvedev: “Dicevano che Cobolli non ha il colpo del KO. Invece accidenti se ce l’ha…Servizio, diritto, rovescio, risposta…Sono incredulo da quello che fa Flavio. Ha aggiunto ancora più velocità di palla e vincenti. A volte fa delle prestazioni mostruose. Con Medvedev è stato un crocevia importante, il russo era molto competitivo. Chiedo scusa a Cobolli se a volte ho dubitato di lui. E’ un campione di tennis”.

Non è mancato infine un commento su Rafel Jodar, talentuoso prossimo avversario di Jannik Sinner: “Secondo me Jodar non appartiene, a mio avviso, a quella famiglia di fuoriclasse come possono essere Sinner, Alcaraz, Nadal, Federer e Djokovic. Poi vedremo, magari mi sbaglio. Credo per mia esperienza che sia molto forte e sono stupefacenti i risultati che sta ottenendo. L’impatto nel circuito di questo ragazzo ha pochi eguali, con un livello di tennis straordinario. Dicendo che Jodar non appartiene alla categoria dei semidei, non dico che non possa vincere Slam, anzi. Anche Musetti, Fils e Lehecka potrebbero vincerlo, magari anche Cobolli. Quindi Jodar può avere una carriera straordinaria. Penso possa ambire alla categoria dei Zverev e Medvedev“.