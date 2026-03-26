Missione negli USA per Banchi e Datome: incontrati gli azzurri che rafforzeranno la Nazionale

Luca Banchi (CT della Nazionale Italiana di basket), Salvatore Trainotti (Direttore Generali) e Giorgio Datome (Coordinatore delle attività del Settore Squadre Nazionali) si sono recati negli USA per incontrare alcuni talenti italiani impegnati nei college americani, ma anche figure di spicco della pallacanestro d’oltreoceano. La FIP osserva da anni i giovani che decidono di completare il proprio percorso formativo scolastico e sportivo in terra americana, con il chiaro intento di i instaurare e mantenere alto il livello di interlocuzione e interscambio con coloro che un domani potrebbero essere chiamati a rappresentare l’Italia nelle competizioni ufficiali.

Luca Banchi ha fatto un punto della situazione attraverso i canali federali: “Il nostro desiderio è quello di mantenere vivo il più possibile il rapporto con i ragazzi che giocano nei college, di qualunque livello, per far sentire la presenza del Settore Squadre Nazionali e condividere con loro la visione del proprio percorso negli USA cercando di armonizzarlo con le attività delle Nazionali Giovanili e Senior. Conoscerli, farsi conoscere, cercare di capire chi siano e cosa provino in questa loro fase della carriera così delicata è stato tra i nostri obiettivi primari. La presenza dei nostri ragazzi nel circuito del basket statunitense è folta e disomogenea e ognuno di loro è chiamato a confrontarsi con aspettative e prospettive molto differenti. Ciò che vogliamo fare, anche avvalendoci di figure finora chiave in questa ottica come Riccardo Fois, è monitorarne le attività in maniera tale da avere aggiornamenti costanti per quanto riguarda prestazioni ed eventuali infortuni calibrando con loro, nei casi specifici, eventuali presenze in Azzurro durante l’estate“.

Il Commissario Tecnico ha proseguito: “In questi giorni abbiamo avuto modo di incontrare di persona Leonardo Bettiol (UMass), Achille Lonati e Andrew Osasuyi (St. Bonaventure), Dame Sarr (Duke), Giovanni Emejuru (East Carolina) e Niccolò Moretti (Florida Atlantic). Con i ragazzi e con staff tecnici e manageriali, come nel caso di Brad Stevens, GM dei Celtics o Adrian Wojnarowski, GM di St. Bonaventure, abbiamo avuto confronti molto positivi ricevendo feedback utili per comprendere le dinamiche di inserimento in un ambiente, quello dei college, sempre più internazionale. Tutto ciò ci aiuterà quando dovremo programmare le loro attività con il Settore“. Ci sono stati anche degli incontri strategici Simone Fontecchio, Danilo Gallinari, Matteo Zuretti e Filippo Messina.

L’intervento di Gigi Datome: “In un mondo come quello statunitense, in cui tutto si evolve a grande velocità, mantenersi aggiornati e tenere i vivi i contatti con chi rappresenta il nostro Paese è determinante per rimanere competitivi a livello internazionale, essere in grado di programmare a medio e lungo termine e creare l’opportunità di poter mettere in campo sempre la miglior versione possibile delle nostre Nazionali. Non è banale avere il quadro completo della situazione ma insieme a Salvatore Trainotti, con la grande disponibilità del CT Banchi, ci stiamo avvalendo della competenza di tutte le professionalità che gravitano negli USA. Dal già citato Riccardo Fois, che rimane uno degli assistenti di Banchi e punto di riferimento per la FIP sui talenti italiani e italo-americani negli Stati Uniti a Matteo Zuretti, Chief Player Experience Officer in NBPA, il “Sindacato” dei giocatori NBA e Filippo Messina, nello staff tecnico di Duke e che per lo staff tecnico Azzurro cura il monitoraggio settimanale delle prestazioni di molti dei giocatori impegnati nei college“.

L’ex cestista ha proseguito: “Un momento di incontro e confronto con coloro che, dalla parte opposta dell’oceano, stanno gestendo tanto quanto noi le novità introdotte dal NIL (Name, Image, and Likeness, leggi qui la guida FIBA sulle riforme del sistema basket NCAA) e che stanno avendo un forte impatto nei rapporti tra Stati Uniti ed Europa. La FIP è presente, aggiornata e ha come scopo accompagnare la crescita dei giovani talenti che scelgono gli Stati Uniti aiutandoli a soddisfare il loro desiderio di indossare la Maglia della Nazionale ove le qualità tecniche ed umane lo rendessero possibile. Sempre un piacere incontrare Simone Fontecchio, oggi nostra punta di diamante in NBA e fulcro della Nazionale attuale. Il suo sguardo da protagonista con Miami nella Lega e il suo forte attaccamento all’Azzurro ci offrono ogni volta spunti interessanti da approfondire e sui quali lavorare insieme per il bene delle nostre Squadre Nazionali“.