Luca Banchi: “Concentrati fin dall’inizio, vittoria di stasera un piccolo passo”

C’è ampia soddisfazione in casa azzurra dopo il 57-93 con cui l’Italia ha sconfitto la Gran Bretagna a Newcastle upon Tyne nella terza partita delle qualificazioni ai Mondiali del 2027. Si è chiaramente vista la differenza attuale tra le due squadre, che si ritroveranno lunedì a Livorno.

Queste le parole di coach Luca Banchi alla FIP: “Congratulazioni alla squadra. I ragazzi sono rimasti concentrati fin dall’inizio e il fatto che in 11 su 12 abbiano segnato questa sera significa che sono stati ben distribuiti minuti e responsabilità. Con questa formula, la vittoria di stasera è un piccolo passo e ora dobbiamo resettare tutto per presentarci a Livorno e offrire una prestazione di livello contro una squadra che avrà in più Quinn Ellis e il desiderio di rivalsa per la sconfitta di questa sera“.

Inevitabili due parole sulla nota forse più bella della serata: “L’esordio di Veronesi? Ha lavorato bene fin dal primo giorno di raduno, è protagonista nel club e ho pensato che farlo partire in quintetto potesse aiutarlo a gestire meglio il sovraccarico di emozioni. Bravi i compagni ad aiutarlo“.

Proprio Giovanni Veronesi s’include nel novero delle parole rilasciate al sito federale: “E’ un onore aver indossato per la prima volta questa maglia. Un sogno che diventa realtà. Ho fatto qualche errore e il coach me lo ha fatto notare ma fa parte del percorso e ho il forte desiderio di migliorare”.