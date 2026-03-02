Luca Banchi: “Bravi a risolvere i problemi. Niang? Ha mostrato personalità e ha fatto cose impressionanti”

Tutti soddisfatti dopo l’84-75 con cui l’Italia supera la Gran Bretagna e va in testa al girone D delle qualificazioni ai Mondiali del 2027. Una squadra azzurra che riesce a controllare bene la situazione, quella di oggi, e che poi riesce a chiudere i conti nell’ultimo quarto.

Così coach Luca Banchi ai microfoni di Sky: “Queste sono le finestre FIBA. La seconda partita non ha mai gli stessi connotati della prima. Difficile trovare ritmo e fiducia. Bravissimi a cambiare regime nel secondo tempo, abbiamo cecato di costruire la nostra gara. Errori anche banali in difesa ci hanno impedito di materializzare prima il vantaggio che meritavamo. La squadra è versatile, ha certe caratteristiche. Sapevamo che l’assenza di Momo Diouf ci avrebbe costretto a cercare soluzioni di un certo tipo. Stiamo facendo di necessità virtù. Questa è la storia delle nazionali. Bravi i ragazzi a trovare a capacità di risolvere i problemi“.

Inevitabili le parole su Saliou Niang: “Grazie alle qualità riconosciute stasera ha mostrato personalità consapevole del momento della squadra. E sapendo che per noi lui è un giocatore ideale per cercare di battere la difesa, e lo ha fatto egregiamente. Nel secondo tempo ha fatto cose impressionanti per età ed esperienza internazionale“.

A Sky parla anche Marco Spissu: “Non era facile, partita maschia. Loro hanno sempre cambiato sul pick and roll, non era facile muovere la palla. Il nostro punto di forza è passarsi la palla, trovare l’uomo libero: lo abbiamo fatto bene. Due punti molto importanti. Ci siamo adattati con Akele da 5 e abbiamo fatto benissimo. Niang partita mostruosa, ma sono stati bravi tutti, uniti dall’inizio alla fine. Lui salta, ma ha un QI cestistico incredibile per la sua giovane età. Può crescere ancora, ma è veramente incredibile. Io? Se vedo uno libero lo passo se c’è un tiro migliore“.

Si è poi presentato ai microfoni anche Amedeo Della Valle: “Sono contento: servivano due vittorie e l’abbiamo fatto. Non è facile stare pochi giorni insieme e poi giocare, il coach vuole che tutti siano partecipi e prima di tutto che si giochi di squadra. Questo penso si sia visto nonostante la partita spezzettata. Ci siamo divertiti. Quando hai un giocatore come Niang che può giocare in tutti i ruoli diventa tutto più semplice. Giocarci insieme mi ha impressionato. Mi colpisce perché è altruista al di là dei 23 punti, gioca di squadra ed è bellissimo. Neanche lui penso sia ancora conscio del suo potenziale. Questo gruppo ha tanti margini di miglioramento: non si son fatti mai più di 2 allenamenti insieme. Tutti pensano che uno arrivi qua e faccia la partita della vita, invece sono ostiche. Pubblico bellissimo, ci ha dato una grandissima mano. A Livorno c’è una grande passione“.