Lotte Kopecky si prende allo sprint la Milano-Sanremo femminile. Sul podio Eleonora Camilla Gasparrini

Con una volata perfetta Lotte Kopecky conquista la seconda edizione della Milano-Sanremo femminile. Uno sprint fenomenale quello della belga del Team SD Worx – Protime, che ha battuto sul traguardo di Via Roma la svizzera Noemi Ruegg (Ef Education-Oatly) e una bravissima Eleonora Camilla Gasparrini (UAE Team ADQ), che riesce a centrare un posto sul podio.

Una corsa sicuramente caratterizzata dalla fuga di giornata e che ha visto protagoniste nove atlete: Eleonora La Bella (Aromitalia Vaiano), Katia Ragusa (Human Powered Health), Lara Crestanello (Isolmant-Premac-Vittoria), Constance Valentin (Mayenne Monbana My Pie), Heidi Franz (St Michel-Preference Home-Auber93), Eleonora Deotta (Mendelespeck E-Work), Sara Lucconi (Top Girls Fassa Bortolo), Sofia Arici (Vini Fantini-BePink) e la sorella di Demi, Bodine Vollering (VolkerWessels).

Il gruppo ha sempre controllato e proprio poco prima della Cipressa ha raggiunto le fuggitive. Proprio in cima arriva l’attacco dell’olandese Lieke Nooijen (Team Visma | Lease a Bike) che poi si lancia in discesa in solitaria, prendendosi al massimo una quindicina di secondi. Proprio in discesa, però, c’è stata una terribile caduta, che ha messo fuori causa alcune favorite come la polacca Kasia Niewiadoma (CANYON//SRAM zondacrypto) e la rappresentante delle Mauritius Kim Le Court Pienaar (AG Insurance – Soudal Team) e a spaventare è stata soprattutto Debora Silvestri (Laboral Kutxa – Fundación Euskadi), rimasta per lungo tempo a terra dopo un volo davvero spaventoso, superando il guardrail.

Sull’azione della Lidl-Trek, il gruppo va a riprendere Noojen sul Poggio e proprio sugli ultimi chilometri di salita riescono ad andare via in cinque: Puck Pieterse (Fenix-Premier Tech), Lotte Kopecky (Team SD Worx – Protime), Noemi Ruegg (Ef Education-Oatly) e soprattutto le due della UAE Team ADQ, la polacca Dominika Wlodarczyk ed Eleonora Camilla Gasparrini, decisive con il loro attacco a portar via il gruppetto.

Le cinque riescono a prendere un buon margine sulle inseguitrici e finiscono per giocarsi la vittoria su Via Roma. In volata, però, Lotte Kopecky si dimostra superiore alle avversarie e batte Noemi Ruegg, che ha lottato fino all’ultimo metro. Bel terzo posto da parte di Eleonora Camilla Gasparrini, che centra sicuramente il miglior risultato della carriera. Ottavo posto per Elisa Balsamo, mentre chiude decima Chiara Consonni.