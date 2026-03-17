Nuovo appuntamento con Bike Today!
Ospite della puntata Gian Luca Giardini, con cui analizziamo un tema sempre più attuale: un calendario del ciclismo sempre più anticipato, con la stagione già nel vivo a inizio marzo.
Tra i protagonisti:
🔥 Remco Evenepoel, tra alti e bassi nella sua nuova avventura con la Red Bull Bora-Hansgrohe
🔥 Il talento emergente Isaac Del Toro, già protagonista e sempre più convincente
🔥 I primi segnali sul pavé di Mathieu van der Poel
Spazio anche ai giovani fenomeni: riflettori sul francese Paul Seixas, uno dei prospetti più interessanti del momento, e sull’attesissimo debutto stagionale di due fuoriclasse come Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard.
🇮🇹 Focus sull’Italia:
🚀 Jonathan Milan sempre più dominante nelle volate
🚀 Matteo Trentin e Luca Mozzato già competitivi nelle classiche del Nord
🚀 Antonio Tiberi in crescita e pronto a recitare un ruolo importante
🎙️ Analisi, spunti e prospettive sul grande ciclismo internazionale!
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