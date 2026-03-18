Milano-Sanremo 2026: 8 anni dalla vittoria di Vincenzo Nibali. L’unica nell’ultimo ventennio

Sabato 17 marzo 2018, il giorno dell’ultima vittoria di un italiano alla Milano-Sanremo. Sono passati otto anni dal trionfo di Vincenzo Nibali, che alzò le braccia sul traguardo di via Roma dopo un’azione funambolica sul Poggio, l’unico modo possibile per uno scalatore del suo calibro per fare la differenza nella Classicissima di Primavera, ai tempi blindatissima e spesso discorso riservato ai velocisti.

Quando mancavano sette chilometri all’arrivo, lo Squalo azionò il motore e fece selezione con una delle sue proverbiali rasoiate: solo il lettone Krists Neilands resistette per qualche pedalata, poi il fuoriclasse siciliano aumentò i giri e transitò in cima alla salita con un vantaggio di dodici secondi. La discesa verso Sanremo fu pennellata in maniera divina, era il suo terreno prediletto e dipinse linee meravigliose, conservando il vantaggio in vista degli ultimi due chilometri completamente pianeggianti.

Vincenzo Nibali strinse i denti e riuscì a contenere il rientro del gruppo lanciatissimo, vincendo la prima Classica Monumento della stagione in maniera memorabile, precedendo giusto di qualche metro la volata firmata dall’australiano Caleb Ewan sul francese Arnaud Demare, il norvegese Alexander Kristoff e il belga Jurgen Roelandts. Il due volte vincitore del Giro d’Italia spezzò un lungo digiuno per il Bel Paese, visto che le ultime gioie in Liguria erano state regalate da Alessandro Petacchi nel 2005 e Filippo Pozzato nel 2006.

Dopo Vincenzo Nibali soltanto un italiano è riuscito a salire sul podio alla Milano-Sanremo: Filippo Ganna, secondo nel 2023 e nel 2025, sempre alle spalle di Mathieu van der Poel (nel primo caso venne anticipato sul Poggio, nel secondo si inchinò in volata dopo aver rimontato sull’olandese e sullo sloveno Tadej Pogacar, scattati già sulla Cipressa).

Ci saranno soddisfazioni sabato 21 marzo, quando si disputerà la 117ma edizione della Classicissima di Primavera? Tutto lascia pensare a una nuova sfida tra van der Poel e Pogacar, ma Filippo Ganna è parso in ottima condizione alla Tirreno-Adriatico, dove il messicano Isaac Del Toro e Giulio Pellizzari sono stati i migliori nei tratti in salita. Jonathan Milan sarebbe tra i più accreditati in una volata di gruppo, ma ormai quella risoluzione sembra essere un lontano ricordo a Sanremo.