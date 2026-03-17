Tadej Pogacar: “La Milano-Sanremo è adatta a me, ho fatto tante ricognizioni del Poggio…”

Tadej Pogacar ha messo nel mirino la Milano-Sanremo come uno degli obiettivi principali dell’intera stagione e si presenterà quindi al via della Classicissima in programma sabato 21 marzo con l’ambizione di aggiungere un altro tassello al suo incredibile palmares. Il fuoriclasse sloveno dell’UAE Emirates spera infatti di trionfare quest’anno a Sanremo e alla Parigi-Roubaix per completare la sua collezione di Monumento in carriera dopo aver già collezionato cinque vittorie al Lombardia, tre alla Liegi-Bastogne-Liegi e due al Giro delle Fiandre.

“Non è un segreto che la Milano-Sanremo sia una corsa che vorrei vincere. Penso che sia una corsa piuttosto adatta a me, ma si addice anche a molti altri corridori di primo piano. Per me è una bella sfida“, dichiara il campione mondiale in carica verso una corsa che lo ha visto arrivare sempre tra i migliori 5 dal 2022 in poi con due terzi posti nelle ultime due edizioni.

“Ho fatto molte ricognizioni del Poggio ed è una salita che conosco molto bene. La squadra è stata eccezionale alla Strade Bianche e se siamo in grado di ripetere quella prestazione tutto è possibile per noi. La competizione sarà alta come sempre, ma siamo abituati a questo e faremo tutto quel che possiamo per fare risultato. Spero che sarà una bella giornata di gara e che possiamo mettere in atto un bello spettacolo per gli appassionati“, le parole di Pogacar verso la Milano-Sanremo.

Il vincitore del Tour de France 2025 potrà contare sull’aiuto di alcuni compagni di squadra estremamente competitivi tra cui il messicano Isaac Del Toro, lo statunitense Brandon McNulty e lo svizzero Jan Christen per cercare di mettere alle corde gli altri big ed in particolare il suo vero grande rivale Mathieu Van der Poel.