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Milano-Sanremo 2026: orari, tv, programma, streaming
Inizia la settimana destinata a concludersi con uno degli appuntamenti storici del grande ciclismo internazionale. Gli appassionati, in trepidante attesa, si augurano di poter rivivere le emozioni della straordinaria gara del 2025. Sabato 21 marzo, con partenza alle 10:10, si corre la Milano-Sanremo 2026.
La corsa in linea, giunta all’edizione numero centodiciassette, prende il via da Pavia e si conclude a Sanremo dopo aver percorso 298 chilometri. Le formazioni iscritte, alla partenza ci saranno le diciotto squadre del circuito World Tour, si sfidano per decidere chi iscriverà il proprio nome nell’albo d’oro dopo Mathieu van der Poel.
Il fuoriclasse olandese della Alpecin Premier Tech ha trionfato nell’epica edizione dello scorso anno superando in volata lo straordinario Filippo Ganna della INEOS Grenadiers e l’infinito Tadej Pogacar, costretto ad arrendersi nel finale dopo aver provato in tutti i modi a piazzare l’attacco decisivo.
Il fenomeno sloveno ha già puntato il suo personale mirino sulla prima Monumento per aggiungere al suo palmares una delle poche corse in cui non ha ancora trionfato. Un campo partecipanti di assoluto livello impone alla UAE Team Emirates-XRG l’onere di rendere la corsa più dura possibile per mettere la sua punta di diamante nelle migliori condizioni nel momento decisivo.
Come seguire la Milano-Sanremo? La Rai trasmetterà la corsa in diretta su Rai 2 dalle ore 14:00 alle 17:15, mentre RaiSport HD proporrà la prima parte di gara dalle 09:50 alle 14:00. La diretta streaming della gara sarà garantita da RaiPlay, Eurosport 2, Discovery Plus, HBO Max e DAZN. OA Sport offrirà la diretta testuale integrale dell’evento.
PROGRAMMA MILANO SANREMO 2026
Sabato 21 marzo Milano-Sanremo Pavia-Sanremo (298 chilometri)
Orario di partenza: 10:10
Orario di arrivo stimato: 17.00 circa
DOVE VEDERE LA MILANO SANREMO 2026 IN TV E STREAMING
Diretta tv: Rai 2 dalle 14:00 alle 17:15; RaiSport HD dalla 09:50 alle 14:00
Diretta streaming: RaiPlay, Eurosport 2 (dalle 09:45 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 17:30), Discovery Plus, HBO Max e DAZN
Diretta live testuale: OA Sport