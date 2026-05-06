Filippo Ganna: “Il Giro per me è speciale, abbiamo chiare ambizioni per la classifica”

Si attende ormai solo il via dell’edizione numero 109 del Giro d’Italia. La Corsa Rosa partirà venerdì 8 maggio dalla Bulgaria e si concluderà con la classica tappa a Roma il 31 maggio. Tra i tanti nomi attesi per il primo Grande Giro della stagione c’è sicuramente anche quello di Filippo Ganna. L’italiano punterà ad essere nuovamente protagonista della corsa di casa, con l’ambizione di conquistare nuove vittorie.

Il mirino è indubbiamente puntato sulla decima tappa. Il Giro proporrà infatti l’unica cronometro individuale di questa edizione con un percorso piatto di 42 chilometri. Il grande specialista delle prove contro il tempo punterà quindi all’ottava vittoria in carriera nella Corsa Rosa. Il ruolo del 29enne di Verbania sarà anche quello di gregario in un Team Ineos che schiera il duo Arensman-Bernal per la generale.

Ganna, come riportato da cyclingpronet, si è così espresso sul Giro d’Italia: “Il Giro per me è sempre incredibilmente speciale ed una grande fonte di orgoglio per ogni italiano. Sono davvero felice dell’opportunità che la cronometro individuale in Toscana mi offre per puntare alla vittoria”.

Sulla tredicesima tappa e sugli obiettivi ha concluso: “C’è anche l’arrivo di tappa vicino a casa dei miei genitori, il che sarà molto speciale. Abbiamo ambizioni chiare per la classifica generale e darò il massimo per supportarle, cogliendo anche le occasioni quando si presenteranno”.