Milano a caccia dell’impresa a Istanbul: la sfida contro il VakifBank vale la Final Four di Champions

Dopo la battaglia dell’andata all’Allianz Cloud, la Numia Vero Volley Milano è chiamata a una vera impresa nella gara di ritorno dei quarti di finale della Champions League femminile di volley. Le lombarde scenderanno in campo giovedì 19 marzo alle ore 20.00 locali (le 18.00 in Italia) al Vakifbank Spor Sarayi di Istanbul, dove dovranno ribaltare il 3-2 subito nella partita di Milano per continuare il proprio cammino europeo.

Il regolamento lascia poche alternative alla squadra allenata da Stefano Lavarini: per qualificarsi alla Final Four Milano dovrà vincere 3-0 o 3-1 oppure imporsi 3-2 e poi conquistare il golden set di spareggio. Un compito complicato, soprattutto considerando il livello della formazione turca guidata da Giovanni Guidetti, una delle squadre più esperte e titolate del panorama europeo.

La partita di andata ha mostrato due volti della sfida. Milano ha dimostrato di poter mettere in grande difficoltà il VakifBank, portandosi avanti 2-0 grazie a una pallavolo aggressiva e molto efficace nei finali di set. Ma nel prosieguo della gara è emersa tutta la profondità del roster turco, capace di alzare progressivamente il livello fino alla rimonta completa.

Dal punto di vista tecnico i numeri della prima sfida indicano con chiarezza dove potrà decidersi la gara di ritorno. Milano ha trovato una Paola Egonu straordinaria da 38 punti, capace di tenere in piedi quasi da sola l’attacco lombardo con il 47% di efficacia. Attorno a lei hanno dato un contributo importante anche Pietrini e Lanier, mentre al centro Danesi e Kurtagic hanno garantito presenza a muro e solidità nella fase centrale del campo.

Il VakifBank, però, ha mostrato una capacità offensiva distribuita su più terminali. Marina Markova è stata la vera protagonista con 38 punti, ben supportata da Tijana Boskovic (21) e Helena Cazaute (17). Proprio questa pluralità di soluzioni rappresenta uno dei principali punti di forza della squadra turca, che può contare su diverse attaccanti capaci di incidere nei momenti decisivi.

Per Milano, che arriva dalla convincente vittoria sul campo di Scandicci in gara1 della semifinale scudetto, la chiave della partita di ritorno sarà probabilmente la continuità nel sistema muro-difesa e la capacità di mantenere alto il livello di aggressività per tutta la gara. All’andata le lombarde hanno pagato soprattutto il calo nella seconda parte del match, quando il VakifBank è riuscito a prendere ritmo in attacco e ad aumentare la pressione al servizio. Limitare l’impatto di Markova e Boskovic sarà fondamentale per mantenere la partita sui binari dell’equilibrio.

Un altro fattore importante potrebbe essere la gestione della ricezione. Nella sfida di Milano il VakifBank ha chiuso con percentuali molto alte in ricezione positiva, riuscendo così a sviluppare un gioco offensivo estremamente fluido. Se Milano riuscirà a mettere più pressione con la battuta, potrà togliere ritmo alla regia turca e rendere più prevedibile l’attacco delle padrone di casa. Il clima del Vakifbank Spor Sarayi, tradizionalmente uno dei palazzetti più caldi d’Europa, rappresenterà un’ulteriore difficoltà per la formazione italiana. Ma la partita di andata ha dimostrato che Milano ha le armi tecniche per mettere in crisi la corazzata turca. Servirà però una prestazione quasi perfetta, con grande lucidità nei momenti chiave e una distribuzione offensiva più equilibrata per affiancare la potenza realizzativa di Egonu.

Il tecnico è sempre lui: Giovanni Guidetti, da Modena, ormai di stanza in Turchia, dove ha scritto pagine di storia indelebili con questa squadra. Si affida alla palleggiatrice turca Cansu Ozbay, 29 anni, alla decima stagione al Vakifbank, protagonista anche dei trionfi con la Nazionale di Santarelli. La sua riserva è Sila Caliskan, 29 anni, arrivata lo scorso anno dal Turk Hava Yollari. L’opposta è la serba Tijana Boskovic che il club di Istanbul è riuscita a strappare nell’estate scorsa all’Eczacibasi dopo dieci anni, affiancata dall’azzurra Adhu Malual arrivata a gennaio dal Monviso.

Le bande titolari sono la francese Helena Cazaute, 28 anni, prelevata nella scorsa estate da Milano (in precedenza aveva giocato anche a Chieri) e la serba Katarina Lazovic Dangubic, ex Monza e arrivata in estate dal Galatasaray, in attesa del rientro della russa Marina Markova, che in tre stagioni ha vestito quattro maglie (tra cui Novara e Vakifbank). La riserva di lusso (che spesso riserva non è) è la turca Derya Cebecoglu, 25 anni, arrivata lo scorso anno dopo l’esperienza giapponese con le Kurobe Aqua Fairies.

Al centro ci sono la statunitense Chiaka Ogbogu, 30 anni, tornata al Vakif dopo un giro del mondo in una stagione, prima nella LOVB ad Austin, poi al Mets de Guaynabo a Portorico e poi in Corea del Sud al KYK World All-Stars, e la star turca Zehra Gunes, 26 anni, alla nona stagione al Vakifbank. In panchina Berka Buse Ozden, 21 anni, proveniente dall’Aydın Büyükşehir Belediyespor e Deniz Uyanik, arrivata lo scorso anno dal Nilüfer Belediyespor. Il libero è Ayca Aykac, 29 anni, alla sesta stagione con la maglia del Vakif, affiancata da Aylin Sanuglu Acar, 30 anni alla quinta stagione in giallo nero.