Bolelli/Vavassori potrebbero giocare due partite in un giorno ad Amburgo: orari, avversari, programma, tv

Simone Bolelli e Andrea Vavassori potrebbero essere costretti agli straordinari nel torneo di Amburgo. Presenti da campioni in carica, i due azzurri sono stati costretti a interrompere ieri il loro incontro con la coppia francese Sadio Doumbia / Fabien Reboul a causa della pioggia. La perturbazione e le complicate condizioni del campo hanno portato alla decisione di posticipare a oggi la partita.

Un match interrotto sul 5-2 e servizio per il duo transalpino. Bolelli e Vavassori hanno fatto molta fatica a trovarsi sulla terra teutonico, preoccupati anche di procurarsi qualche infortunio in vista dell’impegno più importante ormai prossimo, il Roland Garros. Reduci dal trionfo al Foro italico, la coppia tricolore dovrà rimontare se vorrà proseguire nel cammino in questo torneo.

Non finisce qui. Se l’emiliano e il piemontese dovessero imporsi, sarebbero costretti a giocare sempre oggi una partita, valida per i quarti di finale ad Amburgo. Un doppio turno, conseguenza di quanto è accaduto dal punto di vista meteo. Nell’eventualità, i due azzurri affronterebbero i francesi Theo Arribage / Albano Olivetti, che ieri hanno prevalso nella sfida contro i padroni di casa Hendrik Jebens / Tim Ruehl per 6-4 3-6 10-7.

La partita tra Bolelli/Vavassori e Doumbia/Reboul, valida per gli ottavi di finale del torneo di doppio ad Amburgo, andrà in scena quest’oggi sul campo n.1 e aprirà il programma dalle ore 12:00. In caso di vittoria, gli azzurri giocheranno contro Arribage/Olivetti il terzo match previsto sul campo 2, il cui schedule inizierà sempre alle ore 12:00. La copertura televisiva sarà garantita da Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport Mix (211); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

BOLELLI/VAVASSORI-DOUMBIA/REBOUL ATP AMBURGO 2026

Giovedì 21 maggio

M1 – Inizio ore 12:00

Bolelli/Vavassori (4) vs Doumbia/Reboul – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport Mix (211)

A seguire

Krawietz/Puetz (3) vs Erler/Miedler

A seguire

Cash/Glasspool (1) vs Andreozzi/Guinard o Atmane/Etcheverry

M2 – Inizio alle ore 12:00

Andreozzi/Guinard vs Atmane/Etcheverry

A seguire

Schnaitter/Wallner (WC) vs Harrison/Skupski (2)

A seguire

Arribage/Olivetti vs Bolelli/Vavassori o Doumbia/Reboul – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport Mix (211)

PROGRAMMA BOLELLI/VAVASSORI-DOUMBIA/REBOUL ATP AMBURGO 2026: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport Mix (211)

Diretta streaming: SkyGo, NOW e Tennis Tv

Diretta testuale: OA Sport