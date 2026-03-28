ATP Montecarlo 2026, annunciate tutte le wild card: c’è Matteo Berrettini e grande curiosità sul giovanissimo Kouamé

Il tabellone principale del Masters1000 di Montecarlo prende forma anche attraverso le sue wild card, e la direzione del torneo ha scelto di costruire un racconto variegato, capace di unire passato, presente e prospettiva. Gli inviti sono andati a Stan Wawrinka, Matteo Berrettini, Gaël Monfils e al giovanissimo Moise Kouamé, delineando un equilibrio preciso tra nomi affermati e nuove promesse.

Più che semplici assegnazioni, le wild card sembrano rispondere a una logica narrativa. Da un lato ci sono tre protagonisti che hanno già inciso profondamente nel circuito: giocatori riconoscibili, con carriere ricche di momenti iconici. Dall’altro emerge una scommessa sul futuro, rappresentata da Kouamé, classe 2008, sempre più sotto i riflettori del tennis internazionale.

Per Wawrinka e Monfils, il ritorno a Montecarlo assume i contorni di un passaggio significativo, quasi simbolico. Il torneo nel Principato ha accompagnato diverse fasi delle loro carriere e rivederli nel main draw aggiunge un elemento emotivo a questa edizione, con il pubblico pronto ad accoglierli come figure ormai familiari.

Berrettini, invece, è al via con un mood differente: il suo è un ritorno competitivo, con l’obiettivo di ritrovare ritmo e fiducia proprio all’avvio della stagione sulla terra battuta. Il Principato diventa così una tappa chiave per misurare ambizioni e condizione in un momento delicato dell’anno.

Infine, gli occhi si spostano su Kouamé, come detto. A soli 17 anni, il francese continua a bruciare le tappe e la wild card nel Principato rappresenta un’ulteriore conferma della fiducia che il circuito ripone in lui. Dopo i primi segnali importanti già mostrati nei grandi tornei, questa occasione nel main draw potrebbe accelerarne ulteriormente il percorso.