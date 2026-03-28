Quanti soldi può guadagnare Jannik Sinner a Miami? L’assegno sicuro e l’opzione del montepremi condiviso con Lehecka

Jannik Sinner affronterà Jiri Lehecka nella finale del Masters 1000 di Miami, che andrà in scena domenica 29 marzo alle ore 21.00 italiane. Il fuoriclasse altoatesino se la dovrà vedere con il ceco sul cemento statunitense per completare il Sunshine Double dopo il trionfo di due settimane fa al Masters 1000 di Indian Wells: partirà con tutti i favori del pronostico, ma non potrà sottovalutare un avversario in eccellente forma e che si è reso protagonista di una bella cavalcata.

Il numero 2 del mondo punta a conquistare il secondo trofeo in Florida dopo quello alzato al cielo un paio di anni fa e andrà a caccia del settimo titolo in un torneo di questo calibro, con anche l’intento di avvicinarsi alla prima posizione del ranking ATP e con la possibilità di scavalcare lo spagnolo Carlos Alcaraz già in occasione dell’ormai imminente Masters 1000 di Montecarlo. L’azzurro si è reso protagonista di una serie di vittorie in due set, tra cui quella in semifinale contro il tedesco Alexander Zverev, mentre Lehecka ha firmato la grande impresa agli ottavi di finale contro il padrone di casa Taylor Fritz e ha offerto una serie di prestazioni di ottima efficienza tecnica.

Questo per quanto riguarda la parte sportiva e agonistica, ma è importante dare uno sguardo anche al profilo economico: quanti soldi può guadagnare Jannik Sinner con la vittoria al Masters 1000 di Miami? Il montepremi garantito dagli organizzatori, dunque escludendo emolumenti provenienti da sponsor personali e altre fonti (di cui non si conoscono con esattezza gli importi), è pari a 1,15 milioni di dollari statunitensi (circa 996.200 euro). Il 24enne si è comunque già assicurato un bonifico da 612.340 dollari (circa circa 530.500 euro), ovvero il premio assicurato ai finalisti.

Attenzione alle previsioni meteo: circola voce di una perturbazione che potrebbe rendere addirittura complicata la disputa della finale sia domenica che nell’eventuale recupero di lunedì. Nel caso di cancellazione e di mancata assegnazione del titolo, Sinner e Lehecka si dividerebbero il montepremi.

MONTEPREMI JANNIK SINNER A MIAMI

CON LA FINALE: 1,15 milioni di dollari statunitensi (circa 996.200 euro).

IN CASO DI VITTORIA: 612.340 dollari (circa circa 530.500 euro).